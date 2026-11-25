Ani ve čtvrtečním domácím utkání Konferenční ligy proti Luganu nemůže Luboš Kozel počítat s brankářskou jedničkou Janem Hanušem. Lídra soutěže a vedoucí tým švýcarské ligy přirovnal jablonecký kouč k severočeskému rivalovi Liberci.
Hanuš se zranil před měsícem v ligovém utkání se Slavií, ve čtvrtek v bráně opět nastoupí Slovinec Klemen Mihelak. „Hany je momentálně asi jediný, který není k dispozici, i když pomalinku začíná s tréninkem. Jinak je celé mužstvo zdravotně v pořádku,“ uvedl Kozel na tiskové konferenci.
Lugano podává v posledních měsících suverénní výkony. V Konferenční lize vyhrálo všechny tři zápasy a díky nejlepšímu skóre vede společnou tabulku 36 týmů. Jablonec má po úvodní porážce ve Freiburgu dva body za remízy s Brightonem a Rigou.
„Ten klub nemá takový věhlas jako Brighton nebo Freiburg, ale vede suverénně švýcarskou ligu, je v čele tabulky Konferenční ligy a dal nejvíc gólů. Čeká nás velice kvalitní soupeř do ofenzivy s rychlostními hráči a rychlým přechodem do útoku,“ upozornil Kozel.
„Jejich způsob hry je trochu podobný Liberci. Velmi dobře brání a nejsou mužstvem, které by pořád diktovalo tempo hry. Ale po zisku míče jsou velmi nebezpeční, mají rychlostní typy a jsou efektivní. Getafe dali pět gólů, všechny do otevřené obrany. Na to si musíme dát pozor. Ale mají své slabiny, také góly dostávají. Bude záležet, zda to dokážeme využít,“ přidal zkušený kouč.
Lugano vstoupilo do sezony sérií 23 soutěžních zápasů bez porážky. Jedinou prohru utrpělo až před dvěma týdny v lize na hřišti St. Gallenu (0:5).
„V St. Gallenu to byl netypický zápas Lugana. V 11. minutě dostali červenou kartu a ve 26. minutě se jim zranil gólman. Takže z tohoto zápasu jsme absolutně nevycházeli, no a jinak Lugano naposledy prohrálo 3. května. Koukali jsme na utkání z Konferenční ligy a na dvě utkání ve švýcarské lize. Myslím, že je máme velmi dobře zmapované,“ podotkl Kozel.
„Neřekl bych, že z hlediska postupu je to proti Luganu rozhodující zápas. Ale pokud bychom měli prohrát, tak pak už to bude hodně těžké,“ dodal.
Sedmadvacetiletý reprezentační obránce Jiří Sláma věří, že se Severočeši znovu nastartují, po sobotní ligové porážce 1:3 na hřišti Artisu Brno si hráči museli některé věci vyříkat. Kozel přiznal, že měl s mužstvem důraznější pohovor. „Co se řeklo v kabině, to tady ventilovat nemusíme. Už to chtělo trochu zasáhnout, určitě jsme si už museli něco říct,“ uvedl Sláma. „Musíme se z toho ponaučit. Vnímáme, že to není optimální, umíme hrát lépe. I očekávání jsou od nás větší,“ přidal.
„Jestli nám bude tohle počasí hrát do karet, to uvidíme zítra. Věřím, že to zvládneme i bez pomoci počasí,“ usmíval se Sláma. „V Olomouci jsem nezažil, že bychom někdy trénovali na umělce, možná týden v přípravě. Jinak jsme to zvládali na přírodní trávě. Takže nějaká změna to je, ale věděl jsem, do čeho tady jdu, takže překvapený nejsem,“ podotkl olomoucký odchovanec, který se pod novým španělským koučem Santim Deniou stal pevnou součástí české reprezentace.
Kozel potvrdil zájem Slavie o Cedidlu
Kozel také potvrdil zájem pražské Slavie o obránce Martina Cedidlu. Kouč Severočechů o tom s pětadvacetiletým fotbalistou mluvil, podle Kozla zůstává jeho svěřenec plně soustředěný na výkony v současném klubu.
„Je to věc, která teď vylezla ven, ale on o ní ví už delší dobu. Je správně nastavený, ani v předchozích zápasech to na něm nebylo znát,“ podotkl Kozel. „Stejně by to bylo nejdřív v zimě. Jestli ho budou chtít nebo kolik za něj budou chtít zaplatit, to bude stejně záležet na tom, jak se bude prezentovat na hřišti. V tomhle smyslu jsme spolu i mluvili,“ přidal pětapadesátiletý trenér.
Cedidla je v Jablonci od léta 2024, kdy přestoupil z mateřského Zlína. Na kontě má i jeden reprezentační start.