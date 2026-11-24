Matěj Kovář v 5. kole Ligy mistrů pětkrát inkasoval při porážce PSV Eindhoven 1:5 na hřišti lídra soutěže Realu Madrid, který udržel stoprocentní bilanci. Linec se záložníkem Kryštofem Daňkem v základní sestavě prohrál 0:1 s Bodö/Glimt. Bez bodu zůstává Slovan Bratislava po domácí porážce 0:2 s Betisem Sevilla.
Arsenal remizoval 1:1 s Dortmundem, Manchester City hrál 2:2 s Neapolí. Como zdolalo 1:0 AEK Athény, stejným výsledkem zvítězil doma i Galatasaray nad Aston Villou. Lipsko si poradilo 3:1 s Lens. Porto uspělo 1:0 v Rotterdamu proti Feyenoordu.
PSV odehrál v Madridu výborný první poločas a po Perišičově penaltě vedl 1:0, po změně stran se ale obraz hry úplně změnil a v 64. minutě už to bylo 3:1 pro Real. Přesnou střelou k tyči vyrovnal Valverde a následně Bellingham otočil skóre výstavním volejem vnějším nártem.
Poté se dvakrát prosadil Mbappé, jenž se dotáhl se šesti góly do čela tabulky střelců. Pojistku přidal Vinícius Júnior. PSV prohrál podruhé za sebou a má čtyři body.
Daněk proti Bodö/Glimt odehrál 73 minut, krátce před vystřídáním obdržel žlutou kartu. Ve druhé minutě nastavení tak už nebyl na hřišti u Helmersonovy hlavičky, po které míč o centimetry překročil brankovou čáru. Norský celek má sedm bodů a ve společné tabulce 36 mužstev se posunul před Linec.
Podruhé v soutěži ztratil Arsenal, jemuž k vítězství nepomohla ani brzká Gyökeresova branka. V 55. minutě vyrovnal střelou na přední tyč Beier.
Remízou se obě mužstva udržela v elitní osmičce neúplné tabulky. Do vyřazovací fáze projde 24 týmů, nejlepších osm postoupí přímo do osmifinále.
Mimo postupové příčky je stále Neapol, která na hřišti Manchesteru City dvakrát vedla. Všechny góly padly po změně stran. Na Höjlundovu trefu odpověděl Bouaddi a na Langův zásah v 86. minutě Cherki. Citizens po sedmi letech inkasovali v deseti soutěžních zápasech v řadě.
Como v minulém kole zaznamenalo rekordní vítězství 9:1 v Lens, proti AEK Athény si vystačilo s jediným gólem. V 57. minutě Milla ranou zpoza vápna trefil horní roh brány.
Napravil tak da Cunhovu neproměněnou penaltu z prvního poločasu. Italský celek vyhrál počtvrté a je na třetím místě tabulky, AEK je po čtvrté porážce za sebou na 31. pozici.
Výsledky 5. kola fotbalové Ligy mistrů
Výsledky 5. kola fotbalové Ligy mistrů
Bodö/Glimt – LASK Linec 1:0 (0:0)
Branka: 90.+2 Helmersen. Rozhodčí: Meler (Tur.).
Galatasaray Istanbul – Aston Villa 1:0 (0:0)
Branka: 77. Gül. Rozhodčí: Siebert (Něm.).
Arsenal – Borussia Dortmund 1:1 (1:0)
Branky: 10. Gyökeres – 55. Beier. Rozhodčí: Mariani (It.).
Como – AEK Athény 1:0 (0:0)
Branka: 57. Milla. Rozhodčí: Rojas (Šp.).
Feyenoord Rotterdam – FC Porto 0:1 (0:1)
Branka: 2. vlastní Targhalline. Rozhodčí: Peljto (Bosna a Herc.).
Manchester City – Neapol 2:2 (0:0)
Branky: 67. Bouaddi, 86. Cherki – 55. Höjlund, 76. Lang. Rozhodčí: Kovács (Rum.).
Lipsko – Racing Lens 3:1 (2:0)
Branky: 9. a 90.+4 Nusa, 6. Raum – 58. Udol. Rozhodčí: Kružliak (SR).
Real Madrid – PSV Eindhoven 5:1 (0:1)
Branky: 64. a 84. Mbappé, 50. Valverde, 60. Bellingham, 87. Vinícius Júnior – 32. Perišič z pen. Rozhodčí: Eskäs (Nor.).
Slovan Bratislava – Betis Sevilla 0:2 (0:1)
Branky: 43. a 57. Hernández. Rozhodčí: Brisard (Fr.).