Kováč: Cítili jsme hodně velkou křivdu, protože jsme byli přesvědčeni, že to byl jasný faul

Trenér Plzně Radoslav Kováč uvedl, že po remíze 1:1 se Spartou ve 14. kole cítili křivdu. Šestačtyřicetiletý kouč se totiž domníval, že vedoucímu gólu Jonatana Brunese předcházel faul na Sampsona Dweha. Zhlédnutí opakovaných záběrů ho v tom utvrdilo. Sparťanský trenér Brian Priske považoval situaci za nejednoznačnou.
Brunes na začátku 17. minuty přetlačil stopera Dweha a sám před gólmanem Florianem Wiegelem poslal míč k tyči. Západočeši marně reklamovali, že norský útočník zasáhl soupeře nedovoleně nohou. Sudí Dominik Starý faul neodpískal a nezasáhl ani videorozhodčí Marek Radina.
„Samozřejmě jsme cítili hodně velkou křivdu, protože jsme byli přesvědčeni, že to byl jasný faul,“ prohlásil Kováč.
„Je až s podivem, že VAR (videorozhodčí) do toho nevstoupil a vyřešili to za 20 vteřin. Když jsme to viděli zpětně, tak nás to v tom jen utvrdilo. Je to škoda, protože nás to stálo body. Teď už to nevrátíme, ale myslím, že na takové úrovni by se to mělo řešit daleko líp,“ mínil bývalý český reprezentant.
Priske považoval situaci za nejednoznačnou. „Abych pravdu řekl, ještě jsem to ze záznamu neviděl. Ale myslím, že to byla situace tak 50 na 50,“ mínil dánský kouč Pražanů.
Kováče mrzelo, že Viktoria nedokázala zvítězit a více se přiblížit k čelu tabulky. Z osmé příčky ztrácí šest bodů na druhé místo.
„Měli jsme teď tři výhry po sobě. Jednoznačně jsme chtěli vyhrát a završit vítězstvím blok před reprezentační pauzou. Myslím, že jsme měli k vítězství blíž. Je to škoda, ale musíme jít dál. Věřím, že budeme výborně připraveni na poslední blok před zimní pauzou,“ řekl Kováč.
Jediný gól Viktorie dal stejně jako ve čtvrtek při vítězství 1:0 v Evropské lize v Lilleströmu Prince Adu. Ghanský útočník potvrdil dobrou formu po návratu z rezervy, kam byl nedávno na čas přeřazen kvůli problémům s disciplínou.
„Jeho kvalita je úplně jasná, ale je potřeba to jeho nastavení a pracovitost, které teď předvedl. Když se vrátil z B-týmu, v těch čtyřech zápasech byl absolutně klíčový hráč,“ prohlásil Kováč.
„Když to tak zůstane a bude schopný tohle opakovat každý víkend, budu první, kdo bude stát o to, aby pokračoval. Záleží, jak uchopí poslední blok do zimy. Věřím, že to bude stejné, že se to ještě může zlepšovat. Odlétá teď na nároďák Ghany. Bude to hodně o něm. Sám ukázal, že když pracuje pro tým, je rozdílový hráč,“ dodal bývalý hráč a asistent trenéra ve Spartě.
Priske pokřiky nespokojených fanoušků chápe
Po závěrečném hvizdu fanoušci v kotli nejprve skandovali proti vedení a pak spustili pokřik „Priske ven“. „Musím to přijmout. Tak to ve Spartě chodí, když nevyhráváte. Remízy pro nás nejsou dost. Když se vám nedaří, je to prostě součástí toho být ve Spartě, nejde to změnit. Když nevyhráváte, fanoušci logicky nejsou šťastní, chápu je,“ prohlásil Priske.
„Slyšel jsem to, samozřejmě je těžké to poslouchat. Ale akceptuji to. Já se dál soustředím na tým, abychom byli schopni podávat výkony, které nám zajistí výhry. Po nich všichni toužíme,“ doplnil rodák z Horsensu. „Ultimátum nemám,“ odpověděl Priske stručně na dotaz.
Připustil, že po další ztrátě nebyla v kabině ideální nálada. „Všichni samozřejmě cítíme tlak. Víme, že remízy nestačí a že si musíme počínat lépe. Nemůžeme se bavit jenom o tom, že výkony jsou dobré, že si vytváříme dost šancí a jsme dominantní. My prostě musíme vyhrávat. Všichni v kabině si to uvědomujeme na sto procent. Musíme najít klíč k tomu, jak tohle změnit, přidat těch pár procent a začít vyhrávat,“ doplnil Priske.