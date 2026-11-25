Za doposud nejtěžšího soupeře ve své trenérské kariéře považuje Radoslav Kováč Benficu Lisabon. Výhru ve čtvrtečním souboji s lídrem tabulky Evropské ligy by kouč plzeňských fotbalistů považoval za nejhezčí dárek k pátečním 47. narozeninám.
„Jako trenér to bude stoprocentně nejtěžší soupeř, kterému budu čelit. Všichni se na to těšíme, jsme plní očekávání. V té lepší periodě, kterou jsme teď měli, to bude proti tak silnému soupeři velký ukazatel toho, jak na tom jsme. Pro celou organizaci, klub, pro lidi, kteří tu pracují, je zápas s takovým soupeřem zadostiučinění. Vlastně i pro celý region. Budeme jim chtít udělat radost,“ řekl na tiskové konferenci před pátým kolem Kováč, který před Viktorií coby hlavní kouč vedl Opavu, Táborsko, Pardubice a Liberec.
Jeho současní svěřenci se po nepovedeném vstupu do sezony dostávají do formy a pět soutěžních zápasů po sobě neprohráli. „Dostali jsme do fáze, která je úspěšnější po složitém začátku. Sedlo si více věcí, možná i způsob hry. Jsem tu necelé tři měsíce, možná i hráči pochopili, co od nich očekáváme. Adaptace bývá někdy delší v novém prostředí. Myslím, že se i sami v tom našli. Když vám to přináší výsledky, líp se to vnímá,“ uvedl Kováč.
Benfica devět soutěžních zápasů po sobě vyhrála, v hlavní fázi Evropské ligy ve čtyřech duelech neztratila ani bod a pro bookmakery je největším favoritem na celkový triumf. „Určitě to pro nás bude obrovská výzva, chystáme se na to velmi důkladně. Důležité bude eliminovat jejich velkou týmovou i individuální kvalitu dobrou organizací,“ řekl Kováč.
„Dobře víme, že po zisku míče budeme muset mít velkou kvalitu nahoru. Určitě by bylo těžké, kdybychom hráli pomalu. Musíme se snažit využít momentum, třeba skórovat z nějaké standardky. Chceme odehrát dobrý zápas a uvidíme, na co to bude stačit,“ přemítal Kováč.
Za Benficu nejspíš ze zdravotních důvodů nenastoupí jedna z opor křídelník Gianluca Prestianni. „Víme, že asi bude hrát Schjelderup, který má také obrovskou kvalitu. Samozřejmě, dá se říct, že Prestianni je dnes klíčovým hráčem Benficy. Statistiky jsou jasné – 13 gólů a šest asistencí. Ale není to jen o něm. Pavlidis dal ve 20 zápasech 19 gólů, Rafa Silva je zkušený hráč,“ připomněl Kováč. „Styl se asi měnit nebude, uvidíme, v jaké sestavě nastoupí. Tým je kvalitní na všech postech. Kdyby Prestianni nehrál, přijde další kvalita,“ upozornil bývalý český reprezentant.
Nepovažuje za výhodu, že se bude hrát za mrazivých teplot, na které hostující hráči nejsou zvyklí. „Jsou to profesionálové, kteří hrají za obrovský klub. Jsou zodpovědní za to, aby podali nejlepší výkon v jakémkoliv počasí. Nemyslím si, že to může být nějaká obrovská výhoda pro nás, protože hřiště bude fantasticky připravené. Samozřejmě zima bude, ale ti hráči vědí, za co hrají, proč tady jsou, a koneckonců za to berou krásné peníze,“ řekl Kováč s úsměvem.
I v lednu proti Portu se na západě Čech hrálo za mrazivých teplot, na které nejsou portugalské týmy zvyklé. „Asi každému se hraje lépe, když je 16 nebo 17 stupňů než okolo nuly. Kdybychom podali takový výkon jako proti Portu, když byla taková zima na začátku roku, myslím, že by byla spokojenost ze všech stran,“ podotkl s úsměvem čtyřiatřicetiletý slovenský záložník Patrik Hrošovský.
„Zápas s Benficou nám určitě může ukázat, jak na tom jsme. Samozřejmě je to silný soupeř, takže se to těžko porovnává s tím, jaké zápasy hrajeme v lize. Ale jednoznačně jsou to zápasy, na které se všichni těšíme. Věřím, že bude vidět entuziasmus a bude to zajímavý zápas,“ dodal zástupce kapitána Matěje Vydry.
V dobré formě je i on osobně. „I já se cítím dobře. Byla reprezentační pauza, my hráči, kteří jsme tu zůstali, jsme si mohli trochu odfrknout. Jsem rád, že mi drží zdraví, a věřím, že zbytek podzimu zvládneme,“ dodal Hrošovský.