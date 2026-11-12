Fotbal
Podívejte se na sestřihy a ohlasy
1. liga fotbalistek2. ligaSestřihy Ligy národůSestřihy MS
Fotbal

Klimkové FAČR neprodlouží smlouvu, výkonný výbor rozhodl vypsat výběrové řízení


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

U ženské české reprezentace možná skončí trenérka Jitka Klimková. Vedení Fotbalové asociace ČR s ní neprodlouží smlouvu, která vyprší na přelomu roku. Místo toho výkonný výbor na zasedání rozhodl o vypsání výběrového řízení na reprezentační trenérku, do něhož se nicméně Klimková může přihlásit. Na tiskové konferenci to oznámil předseda FAČR David Trunda.

Klimková převzala ženskou reprezentaci vloni v lednu, kdy s ní asociace ještě za předchozího vedení podepsala dvouletou smlouvu s opcí. Dvaapadesátiletá trenérka spíše nenaplnila vysoká očekávání, tým měl herní i výsledkové výkyvy a na vysněnou premiérovou účast na velkém šampionátu stále nedosáhl.

„Potkal jsem se s ní i s Tomášem Pešírem (místopředsedou výkonného výboru), měli jsme schůzku 14 dní zpátky. Obdrželi jsme vyhodnocení jejího reprezentačního působení, diskutovali jsme s ní. Vše nám vyhodnotila, měla zájem pokračovat. Řekli jsme jí, že dnes proběhne jednání výkonného výboru,“ uvedl Trunda.

„Celé jsme si to vyhodnotili a dohodli jsme se tak, že vypíšeme výběrové řízení na pozici hlavní trenérky ženského A-týmu. S paní trenérkou je smlouva, která doběhne, tuším, do konce prosince. Dnes byla ustanovena komise, která bude pětičlenná, a ta bude mít na starost to výběrové řízení. Bude vypsáno do 14 dnů,“ nastínil Trunda.

Související články

EXKLUZIVNĚČeské fotbalistky o boji i naději. Skotky potrápíme, je to v našich rukou, věří trenérka Klimková

České fotbalistky o boji i naději. Skotky potrápíme, je to v našich rukou, věří trenérka Klimková

Češky rozehrají doma se Skotskem baráž o postup na MS

Češky rozehrají doma se Skotskem baráž o postup na MS
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.