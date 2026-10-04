Kinský: Zápas jsme Španělům ztížili. Se střelou Yamala se nedalo nic dělat

Debutující brankář české fotbalové reprezentace Antonín Kinský měl pocit, že s úvodní gólovou střelou Španěla Lamina Yamala se nedalo nic dělat. Rotaci gólmanů v národním týmu neřeší, pochopitelně má však ambici být jedničkou.
Yamal v úvodních dvou zápasech elitní skupiny A3 v Anglii a doma s Chorvatskem skóroval shodně ve druhé minutě. Proti Česku se devatenáctiletý křídelník Barcelony trefil „až“ po necelých šesti minutách hry výstavní ranou z vápna na zadní tyč.
„Byl bych rád, kdyby se s tím dalo dělat, ale mám ten pocit, že nedalo. Dobrá střela, dobře to obalil kolem mě, takže jsem to měl daleko. I to bylo dost utažené na to, že kopal z kroku. Zaměřím se v posilovně víc na sílu a rychlost, abych se tam příště dostal,“ prohlásil třiadvacetiletý gólman Tottenhamu.
Národní tým pod vedením španělského trenéra Santiho Denii prohrál i třetí zápas v Lize národů po domácích nezdarech s Chorvaty a Angličany. Do každého duelu nastoupil jiný brankář. Po Lukáši Horníčkovi a Matěji Kovářovi došlo i na Kinského, jenž si připsal premiéru za reprezentační „áčko“. Otázka je, kdo bude chytat v úterý v Anglii.
„Za první zápas jsem rád, protože jsem na něj čekal dlouho. Na začátku jsme věděli, že se všichni do zápasů dostaneme, ale nevěděli jsme, které přesně to budou. Počítal jsem, že to bude tady ten. Celkově tu situaci neřeším. Soustředím se na sebe, na to, abych hrál dobře, aby v momentě, kdy dostanu šanci – ať tady, nebo v klubu – hrál co nejlíp. Zbytek je na trenérovi. Samozřejmě, že každý chce chytat. Tu ambici mám taky,“ konstatoval pražský rodák.
Češi v poločase prohrávali po trefách Yamala a Rodriho 0:2, v 69. minutě snížil Jiří Sláma. Snahy o vyrovnání zbrzdil druhou žlutou kartou v zápase kapitán Ladislav Krejčí, před vypršením základní hrací doby stanovil konečný výsledek střídající Mikel Merino. „Myslím si, že od druhé půle se musíme odpíchnout. Řekl bych, že nejenom výkon byl lepší, i každý musí cítit sám v sobě, že energie v zápase byla jiná,“ uvedl Kinský.
„Španělé vyhráli poslední Euro a mistrovství světa, tým mají kvalitní. Fotbalisti jsou to skvělí, do toho mají systém, který šlape. V celkové atmosféře, ve které teď díky těm úspěchům jsou, se jim musí hrát dobře. Myslím si, že jsme jim to ztížili. Musíme si z toho vzít dobré věci z druhé půle. Jak jsme skončili druhou půli, musíme začít stejně agresivně, energicky. Pak máme šanci hrát s kýmkoli,“ řekl někdejší gólman Pardubic či Slavie.
Nelíbila se mu situace u třetí branky, kdy vychytal střídajícího Víctora Muňoze, jenž do něj následně narazil. Míč se pak odrazil k úspěšně zakončujícímu Merinovi. Kinský považoval Muňozův zákrok za faul.
„Šel jsem proti němu a cítil jsem, že mi přistál podrážkou na noze. V opačných případech to bývá faul. Jestli takhle necháme útočníky do nás brankářů skákat, nedopadne to dobře,“ mínil Kinský.