Kdy už jindy body, když ne teď? Slávisté věří, že v Baku mohou uspět

Slavii čeká druhé utkání v letošní sezoně hlavní fáze Ligy mistrů. A ligový vládce věří, že proti ázerbájdžánskému mistrovi Sabahu má v milionářské soutěži největší šanci uspět. Pražané v úvodním kole prohráli doma s Lens 2:3 a protáhli tak čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů.
Sabah je v Lize mistrů nováčkem, do hlavní fáze prošel přes čtyři předkola. Má nejhorší klubový koeficient ze všech 36 účastníků ligové fáze. V premiéře na Old Trafford podlehl Manchesteru United 0:4.
„Očekávám těžký zápas, ale chceme vyhrát. Sabah je určitě tým, proti kterému máme největší šanci uspět, ale je to Liga mistrů, nelze podcenit nikoho. Bude to těžké, ale věřím, že na konci zápasu budeme spokojení,“ řekl Danijel Šturm, který se v prvním kole postaral o oba góly Slavie.
Pražané jsou na hřišti soupeře favoritem. „Líbí se mi příběh trenéra Sabahu Valdase Dambrauskase. Bude to zajímavý zápas,“ uvedl kouč Jindřich Trpišovský. Baku poznal při předchozím angažmá v Liberci, Slovan před 10 lety remizoval s Karabachem 2:2. „Dlouhý let, tehdy v srpnu bylo obrovské horko a vlhkost. Jinak jde o krásné město, kulturu a zážitek. Exotika.“
Mužstvo cítí, že v Baku má zřejmě největší šanci na úspěch ze všech osmi utkání ligové fáze. „Sabah samozřejmě nemá tak zvučné jméno, ale budou hrát doma a víme, jakou cestu ušli, aby se dostali do Ligy mistrů. Nečeká nás nic lehkého, ale možnost získat tři body určitě je a my si za tím půjdeme,“ řekl kapitán týmu Tomáš Holeš.
Pražané se po dlouhé reprezentační přestávce naladili na zápas pátečním vítězstvím 1:0 ve Zlíně. „V Lize mistrů nejsou lehké zápasy, zvlášť po takhle dlouhé cestě. Ale všichni doufáme, že konečně přišla správná chvíle, na kterou tak dlouho čekáme. Je to určitě další šance splnit si jeden z cílů sezony. A tím je získat výhru v Lize mistrů. Je to jeden ze zápasů, na který koukáme, že by se to dalo zvládnout. Věřím, že se nám to povede,“ uvedl zástupce kapitána Lukáš Provod.
České týmy v 12 pohárových zápasech s ázerbájdžánskými soupeři ještě neprohrály, na jejich půdě třikrát po sobě remizovaly. Sabah sídlí ve městě Masazir s pouhými 19 000 obyvateli, 48 kilometrů od hlavního města. Jeho domácí stadion s kapacitou menší než 9000 diváků nesplňuje normy UEFA, proto bude hrát své zápasy Ligy mistrů na Olympijském stadionu v Baku.
Poslední ázerbájdžánský šampion vznikl až v září 2017 a bleskově „vyletěl“. Zásadní vliv na jeho vzestup má kouč Dambrauskas. V roce 2002 vyhrál peníze v litevské verzi soutěže Chcete být milionářem? a použil je k odjezdu do Anglie, kde studoval trenérství a sportovní vědu. Do Sabahu přišel před minulou sezonou, dovedl ho k prvnímu titulu a triumfu v domácím poháru. Ziskem double vylepšil svou bilanci na zisk 13 trofejí v pěti zemích.
„Dostat se do Ligy mistrů je něco, co se vymyká představitelnosti,“ řekl Dambrauskas, který hledá inspiraci také v basketbalu, ragby nebo hokeji. „V Manchesteru jsme měli i dobré momenty. Teď je čas ukázat, že to zvládneme, najít způsob, jak konkurovat. A my se o to pokusíme. Máme dobrý a ambiciózní tým. A také hladové hráče, kteří se opravdu chtějí ukázat.“
Předpokládané sestavy utkání Sabah – Slavia
Předpokládané sestavy utkání Sabah – Slavia
Sabah: Pokatilov – Zedadka, Dašdamirov, McCarthy, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Parris, Simič, Nwachukwu – Mickels.
Slavia: Markovič – Holeš, Zima, Vlček – Isife, Sadílek, Nowak, Jurásek – Provod, Šturm – Chytil.