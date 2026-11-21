Držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa Harry Kane si v pátečním ligovém zápase Bayernu Mnichov přetrhl vaz v kotníku a ještě v noci byl operován, oznámil klub. Chybět bude zřejmě několik měsíců. Kapitán anglické reprezentace se tak nepředstaví ani 8. prosince v utkání Ligy mistrů proti pražské Slavii.
Kane musel střídat ve 20. minutě po zákroku obránce Kolína nad Rýnem Joëla Schmieda, který jej v pokutovém území trefil zezadu do levého kotníku, i když nejdřív zasáhl míč. Vyšetření odhalilo přetržený vaz. „To znamená, že v nadcházejících měsících bude mimo hru,“ oznámili zástupci německého mistra.
Kane se ozval fanouškům z nemocnice na instagramu. „Život přináší vzestupy a pády!“ napsal. „Samozřejmě jsem ze zranění nesmírně zklamaný, ale jako vždy je to šance ukázat sílu a jít do roku 2027 lepší. Na rozhodující fázi sezony budu zase plný sil a připravený,“ slíbil.
Anglický kanonýr, jenž dal v této sezoně za mnichovský klub deset gólů ve všech soutěžích, rozšířil už tak početnou marodku Bayernu. Chybí mu z ofenzivních hráčů Luis Díaz, Serge Gnabry a Ismael Sajbárí. Do druhé půle v pátek proti Kolínu už navíc nevyběhl ani Michael Olise. Ten má nohu jen pohmožděnou, oznámil klub.
„Tohle jsou hráči světové třídy, nemůžete je nahradit, ale máme mentalitu a na ní teď musíme stavět,“ posteskl si kouč Vincent Kompany, který v předchozích týdnech řešil vlastní zdravotní problémy. Před měsícem zkolaboval, navíc si vykloubil rameno. Právě v pátek poprvé znovu vedl tým z lavičky.
I s pomocí Kanea vyhrála anglická reprezentace „českou“ skupinu Ligy národů. V říjnovém souboji proti Čechům rozhodl ve Wembley dvěma góly o výhře 3:0, v září se trefil i jednou v Praze, kde favorit zvítězil 2:0.
V bundesligové sezoně má Kane bilanci z deseti zápasů čtyři trefy a osm asistencí. V Lize mistrů se mezi střelce zapsal rovněž čtyřikrát, nahrávky přidal tři. Bayern s Kolínem jen remizoval 1:1 a po víkendu může přijít o první místo.