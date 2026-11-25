David Jurásek musel spolu se svými spoluhráči skousnout další neúspěch v Lize mistrů, tentokrát dokonce rekordní. Když po utkání hledal příčiny porážky se španělským Villarrealem, shledal je v nedostatečné produktivitě. V Edenu se totiž prosadil pouze soupeř.
Slávisté překonali negativní rekord skupinové či ligové fáze nejprestižnější pohárové soutěže. Od roku 2007 nezvítězili v hlavní fázi 24 duelů po sobě, o jeden více než rumunský FCSB mezi lety 2006 a 2013. „Není to samozřejmě nic příjemného, ale věřím, že si z toho nikdo v kabině nedělá hlavu a nebude kvůli tomu před dalším zápasem psychicky rozhozený. Do dalšího zápasu musíme jít, jako by to byl běžný zápas. Rekord je rekord,“ konstatoval Jurásek.
Slavia byla aktivnější, jenže vyloženou šanci si proti španělskému soupeři nevypracovala. „Určitě nás finální fáze stojí vítězství. Kdybychom ji hráli lépe, myslím, že ta vítězství můžeme urvat. Těžko se na to odpovídá, ale tohle musíme zlepšit a dávat góly ze hry,“ řekl šestadvacetiletý halfbek.
Pražané proti Villarrealu vyhráli na rohy 13:0. „Máme 13 rohů, ale musíme je využít. Myslím, že zahrávané rohy nebyly vůbec špatné, stejně jako náběhy. Chybělo nám trochu štěstí, aby míč propadl k nám, nebo aby ho někdo tečoval a dostal ho dolů,“ mínil Jurásek.
Téměř po hodině hry se uvolnil ve vápně a Logan Costa jeho střelu zastavil rukou, kterou měl u těla. Slovinský rozhodčí Rade Obrenovič pokutový kop nenařídil. „Viděl jsem to, (ruka) asi byla, ale to už je na rozhodčím, tak to posoudil. Musíme využít šance, které jsme měli, a dát gól i ze hry,“ řekl někdejší hráč Sportingu Lisabon, Hoffenheimu či Besiktase Istanbul.
Na konci první půle hostující hráč Renato Veiga uviděl červenou kartu, po zhlédnutí opakovaných záběrů ale Obrenovič zmírnil trest na žlutou. Po přestávce se pak slávisté dožadovali zmíněné penalty po Juráskově akci. O něco později hlavní sudí odpískal v jejich prospěch pokutový kop, který však na pokyn videorozhodčího odvolal.
„Jsou to momenty, které prostě k fotbalu patří, ale myslím si, že se tím nikdo nenechal zaskočit. Pokračovali jsme dál a plnili jsme to, co jsme měli. Myslím, že na všech bylo vidět, že jsme chtěli vítězství urvat, ale bohužel se nám to nepodařilo,“ dodal Jurásek.