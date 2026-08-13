Vedení fotbalové Jihlavy už nechce opakovat situaci z minulé sezony, která byla pro klub tou nejhorší v historii a Vysočina málem spadla do třetí ligy. I fanoušci se bojí, aby tým nehrál až do samotného konce o udržení. Sportovní ředitel Lukáš Vaculík ale v rozhovoru pro ČT sport zdůrazňuje, že ambice je jasná: hrát v tabulce jednoznačně výš.
Jihlava získala v minulé sezoně pouhých devětadvacet bodů ze třiceti zápasů. Za normálních okolností by předposlední místo ve druhé lize znamenalo sestup. Přesto Jihlava ani po šestadvaceti letech nepřijde o profesionální fotbalovou soutěž.
K tomu jí přitom paradoxně pomohly kluby, které v minulém ročníku druhé nejvyšší soutěže skončily v tabulce výš. České Budějovice ani Chrudim ale nesplnily licenční podmínky.
Sama Vysočina zhodnotila minulý ročník jako ten vůbec nejhorší ve své historii. Přispěla k tomu i nepovedená jarní část nebo když po několika prohrách nečekaně odešel trenér Jiří Lerch, aby šel dělat asistenta Romanu Nádvorníkovi do Artisu Brno, který nakonec postoupil do první ligy.
„Měli jsme relativně dobrý rozjezd, udělali jsme i dobré prodeje, ten největší – Mbodji do Slavie – nám pomohl ekonomicky. Potom byl i velký odchod realizačního týmu do Karviné s Markem Jarolímem. Až když přišel Marek Nikl, tým se začal zvedat herně. Hledáme typy fotbalistů, kteří chtějí nejen hrát, ale i se nějak prezentovat. Naštěstí jsme ke konci udělali aspoň tři výherní zápasy a tu patnáctou příčku, která znamenala záchranu,“ rekapituluje Vaclík.
Nejtěžší bylo lavírování mezi tím, zda Vysočina zůstane ve druhé lize, nebo spadne. „Po konci sezony jsem věřil, že zůstaneme. Čtyři zápasy před koncem jsme se jednu chvíli pohybovali na šestnáctém místě, tahali jsme se tam se Spartou B a bylo složité zachovat chladnou hlavu. Nejhorší je, když hrajete o poháry, ale tam nemáte co ztratit. Ale když je to o sestup, pro hráče to je hrozně stresující, bojí se jakékoliv chyby. Je to za námi a už se o tom nechci spíš bavit,“ dodává Vaculík.
Složitá situace byla i v případě prodlužování smluv, kdy ještě nic nebylo jisté. „Hlavně se staršími hráči jsem byl v každodenním kontaktu, u pěti z nich jsme si byli jisti, že budeme chtít, aby pokračovali. Oni věděli, jaká je situace, ale dokud to nebylo administrativně potvrzené, smlouvu nám nikdo nepodepsal. Na začátek přípravy jsme ale měli osmdesát procent kádru, který jsme chtěli,“ těší Vaculíka.
Cíl pro Vysočinu je jasný. „Chceme hrát výš. Příprava se moc neměnila. Důležité bylo, aby zůstal trenérský tým, ze kterého jde velmi dobrá energie. Od začátku přípravy hráči vnímali, co se po nich chce. Snažíme se být aktivní, získávat druhé balony, presovat soupeře. Tak bychom se chtěli prezentovat.“
Jihlava na úvod aktuální sezony zvítězila nad Žižkovem, poté remizovala v Třinci bez branek a naposledy doma nestačila na Příbram. Ve 4. kole ji čeká výjezd do Kroměříže.
Jihlava podle Vaculíka stále hledá zejména mladé hráče s potenciálem růst, chtít se někde prosadit. „Aby byli hladoví a chtěli se od nás dostat co nejdál, do Sparty, do Plzně, do top týmů v republice. Je to o kontaktech, ale také o datové analýze. Velmi dobře jsme si sedli, máme podobný náhled na hráče, které chceme, na základě toho je pak vybíráme,“ vysvětluje Vaculík.
Klub se podle něj dívá po celé Evropě i africkém kontinentu. „Přivedli jsme velmi dobrého stopera ze Slovinska. Řekl bych, že jsme zajímaví právě v té práci s hráči a jejich posouváním do první ligy. To se nám daří, v tom máme reputaci a mladí to vědí.“