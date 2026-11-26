Pokud by fotbalisté Slavie odehráli stejný zápas jako s Villarrealem v lize, zvítězili by, domnívá se Mojmír Chytil. Sedmadvacetiletý člen širšího kádru české reprezentace neměl jasno o tom, zda rozhodčí správně zrušil červenou kartu po faulu na něj.
Slavia po porážce 0:1 protáhla sérii bez triumfu v Lize mistrů na 24 utkání, o jeden zápas překonala negativní rekord skupinové či ligové fáze Ligy mistrů a zároveň se vyrovnala AEK Athény, který první tři utkání nelichotivé šňůry odehrál ve vyřazovacím systému.
„Myslím, že v lize bychom takový zápas zvládli. Bohužel v Lize mistrů nám není přáno. Myslím, že Villarreal byl rozhodně k poražení. Hlavně v druhém poločase jsme byli jasně lepší, bohužel jsme dostali gól a prohráli 0:1,“ litoval Chytil.
Ve 44. minutě za bezgólového stavu nejprve po faulu na svou osobu v podání Renata Veigy na chvíli vybojoval červenou kartu, slovinský sudí Rade Obrenovič ale po zásahu videorozhodčího trest zmírnil. „Já to ještě pořádně neviděl. Kluci říkali, že tam šlo o to, že balon šel potom od brány. Takže proto nebyla červená karta. Já jsem vyhrál první souboj, šel jsem do druhého a dostal jsem ránu. Neviděl jsem, jestli byl ten obránce poslední,“ přemítal Chytil.
Jeho celku nepřálo u videa štěstí ani v dalších dvou situacích. V druhé půli Pražané marně žádali penaltu za ruku, v závěru pak sudí nakonec zrušil pokutový kop, neboť ještě nebyla zahájena hra při rohovém kopu. „Musíte to co nejrychleji skousnout, nesmí to ve vás zůstat. Pořád se musíte soustředit na zápas,“ konstatoval Chytil.
„Je škoda, že to dopadlo takhle. Ale to si říkáme po každém zápase, že je to škoda. Už prohra s Arsenalem byla smolná, teď to bylo to samé. Nemám k tomu moc slov. Někdy to jde proti vám, ale věřím, že se to jednou zlomí,“ doplnil se sedmi góly jeden ze tří lídrů tabulky kanonýrů české ligy.
Jeho tým měl proti španělskému celku více ze hry, do vyložených šancí se ale příliš nedostával. „Je to Liga mistrů, takže je jasné, že góly se dávají hůř než v lize. Ale myslím si, že jsme byli v zápase lepší, bohužel jsme prohráli. Řekl bych, že bylo stejně blízko k vítězství jako proti Lens (prohra 2:3). Nic netrvá věčně, jednou to prolomíme,“ věřil Chytil.