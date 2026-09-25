Jednadvacítku čeká závěr kvalifikace o Euro, začne v Ázerbájdžánu. Bílek: Je to velká výzva

České fotbalisty do 21 let čekají v prodloužené reprezentační pauze poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata se budou soustředit na udržení druhého místa ve skupině B za suverénním Portugalskem. Na úvod se představí v Ázerbájdžánu, utkání sledujte živě od 15:35 mimořádně na ČT2 a ČT sport Plus.
Výběr trenéra Michala Bílka začal před rokem kvalifikační boje třemi výhrami. Pak ale třikrát po sobě nezvítězil, přičemž uhrál dvě remízy. Znovu naplno bodoval až koncem března v dosud posledním duelu béčka proti outsiderovi z Gibraltaru. Po sedmi zápasech je česká jednadvacítka druhá o tři body před Skotskem, které odehrálo o utkání více, a Bulharskem. První Portugalsko je vzdálené o pět bodů.
Po Ázerbájdžánu se Lvíčata příští středu představí doma proti Bulharsku. Kvalifikaci zakončí 6. října v Portugalsku. „Sraz je samozřejmě delší, ale budeme se hlavně soustředit na to, abychom byli připravení na každý zápas. Je jedno, jestli spolu budeme osm nebo osmnáct dnů,“ řekl Bílek.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
„Je před námi velká výzva, chceme se dostat na mistrovství Evropy. Cíl je jednoznačný – postoupit na závěrečný turnaj. Chceme se dostat minimálně do baráže, protože Portugalci mají kvalifikaci rozehranou výborně a jsou jasnými favority na přímý postup. Chceme získat šest bodů v úvodních dvou zápasech, aby se nemuselo rozhodovat v posledním utkání,“ uvedl Bílek.