Jednadvacítka začíná v Turecku baráž o postup na Euro

Česká fotbalová jednadvacítka rozehraje v Turecku play-off kvalifikace o mistrovství Evropy 2027. Lvíčata budou usilovat o čtvrtou účast na Euru po sobě a šestou z posledních sedmi mistrovství. Přímý přenos sledujte od 16:50 na ČT sport a ČT sport Plus.
Svěřenci trenéra Michala Bílka se do play-off dostali díky druhému místu v kvalifikační skupině. Závěrečný turnaj budou od 16. června do 3. července příštího roku společně hostit Albánie a Srbsko.
Češi se s Turky utkali dosud osmkrát a mají velmi vyrovnanou bilanci. Pětkrát se rozešli smírně včetně posledního vzájemného duelu v roce 2017 v přípravě v Praze (1:1), dvakrát zvítězilo Turecko a pouze jednou Česko.
„Myslím si, že Turecko je pro nás přijatelný soupeř. Z výběru, který byl, jsme mohli dostat určitě horší, ale i lehčí soupeře. Máme ale opravdu kvalitní tým a myslím si, že bychom to mohli zvládnout,“ uvedl liberecký záložník Alexander Bužek.
Jeho klubový i reprezentační spoluhráč Lukáš Mašek očekává těžký dvojzápas. „Hodně se bude odvíjet od prvního utkání venku, které pro nás bude nesmírně důležité. Potřebujeme tam uhrát dobrý výsledek a doma ho potvrdit. Hrajeme v Hradci, kde se nám daří,“ řekl dvaadvacetiletý útočník.
Turecko na rozdíl od českého celku hrálo v kvalifikaci pětičlennou skupinu a obsadilo druhé místo za Chorvatskem se ziskem 13 bodů. Utrpělo jedinou porážku. Na Euru do 21 let se Turci dosud představili pouze jednou, a to v roce 2000. Češi v šestičlenné skupině skončili za suverénním Portugalskem.
Lvíčata si baráž zahrají již podesáté, což je rekord. Z předchozích devíti pokusů mladíci šestkrát postoupili na závěrečný turnaj, povedlo se jim to i při minulé účasti v play-off předloni proti Belgii.
Čtveřice úspěšných celků z baráže doplní dvanáctku týmů, které si již zajistily start na šampionátu. Na turnaji se představí devět vítězů kvalifikačních skupin – obhájce Anglie, Belgie, Chorvatsko, Francie, Německo, Itálie, Norsko, Portugalsko a Španělsko, nejlepší celek z druhých míst Polsko a hostitelé Albánie se Srbskem.