Co se povedlo Plzni, zvládl i Jablonec. Tedy porazit na domácím hřišti do té doby lídra evropské soutěže. Severočeši ve 4. kole Konferenční ligy přehráli 2:0 Lugano a zaznamenali premiérové vítězství v hlavní fázi. V 70. minutě otevřel skóre obránce Martin Cedidla a pojistku přidal o čtvrt hodiny později útočník Lamin Jawo.
Jablonec má po předchozích remízách s FC Riga a Brightonem pět bodů a přiblížil se postupu do vyřazovací fáze, do které projde 24 týmů ze společné tabulky 36 mužstev. V Konferenční lize dosud stoprocentní Lugano ve 26. utkání utrpělo teprve druhou soutěžní porážku v sezoně.
V předposledním kole svěřenci trenéra Luboše Kozla nastoupí za dva týdny na hřišti Trabzonsporu. Ligovou fázi zakončí 17. prosince doma proti Iberii Tbilisi.
Jablonec šel do utkání se sérií pěti soutěžních zápasů bez výhry, trenér Kozel si ale nepřichystal žádné větší překvapení v zahajovací jedenáctce. Jeho protějšek Croci-Torti naopak nechal na lavičce hned několik hráčů obvyklé základní sestavy.
Domácí v prvním poločase nepustili dosud nejlepší ofenzivu soutěže (11 branek) do žádné gólové šance, sami ale také nebyli nebezpeční, přestože se hrál oboustranně otevřený fotbal. V jediné zajímavější situaci se ocitl v 39. minutě Castro, jabloneckou bránu netrefil.
Úvodní dějství nenabídlo žádnou střelu směřující mezi tři tyče, po přestávce ale začalo nad jabloneckou Střelnicí sněžit a se sněhovými vločkami přišly i první šance. Ve 48. minutě vystřelil z otočky Ajeti, domácí brankář Mihelak byl pozorný. Na druhé straně se po rohovém kopu dostal dvakrát k zakončení Jawo, oba pokusy mu zablokovali obránci.
V 70. minutě už většina z 3981 diváků na Střelnici mohla poprvé v ligové fázi oslavit vstřelený gól. Po Sedláčkově centru ze standardní situace se po sérii odrazů dostal míč k Cedidlovi a ten ho zblízka dorazil do sítě.
„My jsme tohle cvičili, že to při standardce zkusíme propálit na přední tyč a budeme se tam nějak pohybovat, drcnout do nich, zablokovat je. Měl jsem štěstí, které se mě teď docela drží. Odrazilo se to ke mně krásně a snažil jsem se to už jenom dát k tyči. Jsme na dobré cestě,“ těšilo Cedidlu.
Vzápětí mohl odpovědět Bichsel, jeho pokus Mihelak vyškrábl na roh. Slovinský brankář si poradil i s Ajetiho ranou na přední tyč.
Hra se otevřela a domácí mohli přidat pojistku. V 79. minutě utekl Růsek po pravé straně, přečíslení vyřešil přihrávkou před odkrytou bránu Jawovi, který však trestuhodně minul. V 85. minutě se přesto gambijský útočník dočkal. Sláma zpoza vápna napálil břevno, míč se odrazil od padajícího brankáře Von Ballmoose přímo k Jawovi a ten z metru neměl problém zakončit.
Hosté se snažili alespoň zkorigovat skóre, v závěru už se ale na nic nezmohli. V součtu s předkoly Jablonec neinkasoval ani v pátém domácím utkání Konferenční ligy, z toho čtyřikrát na Střelnici zvítězil. Severočeši neprohráli doma v pohárech podeváté v řadě.
„V první půli jsme neměli dobrou předfinální a finální fázi, standardky jsme nekopali dobře. Nakonec jsme z ní dali vedoucí gól a pak jsme mohli přidat z brejků další. Znovu jsme byli odměněni v závěru a Jawo korunoval svůj výkon. Soupeř měl větší držení míče, vyloženou šanci měl ale jen jednu, kdy nás podržel Mihelak. Chtěli jsme víc vyhrát než soupeř,“ řekl domácí kouč Luboš Kozel.
FK Jablonec – FC Lugano 2:0 (0:0)
FK Jablonec – FC Lugano 2:0 (0:0)
Branky: 70. Cedidla, 85. Jawo. Rozhodčí: Šmajc – Vidali, Gabrovec – Matkovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Okeke, Sláma, Čanturišvili – Bichsel. Diváci: 3981.
Jablonec: Mihelak – Cedidla (86. Novák), Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Okeke (60. Nebyla), Sedláček (90.+2 Souček) – Čanturišvili, Hollý (60. Růsek), Alioum (90.+2 Polidar) – Jawo. Trenér: Kozel.
Lugano: Von Ballmoos – Papadopoulos, Mai, Bichsel (80. Marques) – Karimov, Kendouci (80. Moncada), Bislimi, Alioski – Castro (63. Steffen), Pihlström (63. Dos Santos) – Ajeti (80. Behrens). Trenér: Croci-Torti.