Hvězdný Salah potřetí za sebou skóroval a dovedl Trabzonspor k další výhře v KL

Gólem a asistencí zařídil Mohamed Salah ve 2. kole Konferenční ligy vítězství Trabzonsporu nad fotbalisty Hearts 2:0. Bývalý kanonýr Liverpoolu skóroval ve třetím utkání v řadě. V 32. minutě otevřel skóre z penalty za faul na Franculina, který po jeho přihrávce ve druhém poločase pojistil vítězství.
Pro útočníka z Guineje-Bissau to byl už třetí gól v soutěži po dvoubrankovém příspěvku k úvodní výhře 4:2 v Kuopiu. Trabzonspor bude 10. prosince předposledním soupeřem Jablonce v ligové fázi.
Tři zásahy už má na kontě také Švýcar Ajeti, který dvěma trefami přispěl k vítězství Lugana 5:2 na hřišti Getafe. Gólman Jiří Letáček zůstal tradičně mezi náhradníky španělského celku.
Kodaň bez záložníka Alexe Krále remizovala v Bělehradu s Crvenou zvezdou 2:2.
Hattrickem se blýskl útočník Brannu Bergen Holm při vítězství 4:1 na hřišti Kauna Žalgirisu. Mezi třígólové střelce v Konferenční lize se zařadil i jeho spoluhráč Chilan Castro, jenž dal v sedmé minutě první branku zápasu z penalty.
Fotbalisté FC Riga, kteří budou 5. listopadu příštím soupeřem Jablonce, remizovali na Kypru s Pafosem 1:1 a zopakovali si výsledek z úvodního zápasu proti Kajratu Almaty. Tým z Kazachstánu schytal doma debakl 1:5 s Panathinaikosem Atény, který díky skóre vede tabulku. Dvakrát se prosadil Nigerijec Dessers a patří mezi třígólové střelce v čele tabulky kanonýrů.
Po vítězství minulý týden 3:2 nad Jabloncem prohrál třetí tým bundesligové tabulky Freiburg druhý zápas za sebou a zároveň v sezoně. V neděli podlehl v ligovém šlágru Leverkusenu a nyní utrpěl porážku 0:3 v Monaku. První gól vstřelil v nastavení prvního poločasu německý mládežnický reprezentant ve službách knížecího týmu Paris Brunner a výhru domácích pečetili v závěru Senegalec Lamine Camara a někdejší velký barcelonský talent Ansu Fati.
První výhry v soutěži se dočkal Ajax, který díky dvěma gólům v závěru zdolal 2:0 Atalantu Bergamo. Bezgólový stav ukončil v 87. minutě Tolu Arokodare a vítězství pojistil v nastavení sedmnáctiletý Maročan Abdalláh Vazán.
Jablonci po dvou kolech patří 24. pozice, jež jako poslední zajišťuje postup do play-off.
Výsledky 2. kola Konferenční ligy
Výsledky 2. kola Konferenční ligy
Kajrat Almaty – Panathinaikos Athény 1:5 (0:2)
Branky: 79. Bekbolat – 23. z pen. a 47. Dessers, 6. Taborda, 57. Kangwa, 75. Rastoder.
CZ Bělehrad – FC Kodaň 2:2 (2:1)
Branky: 34. Elšnik, 42. Kostov – 29. vlastní Gaštarov, 71. Carrizo. ČK: 90.+3 Gudelj.
Getafe – Lugano 2:5 (1:3)
Branky: 2. Azón, 74. Mayoral – 3. a 26. A. Ajeti, 7. Cimignani, 50. Bislimi, 90.+2 Behrens.
Iberia Tbilisi – Mjällby 1:1 (0:0)
Branky: 55. Džindžolava z pen. – 89. Pettersson.
Inter Escaldes – Universitatea Craiova 1:3 (0:2)
Branky: 78. Arellano – 3. Hamláví, 5. Baiaram, 86. Elisor.
Žalgiris Kaunas – Brann Bergen 1:4 (1:3)
Branky: 12. Oliveira – 25., 40. a 86. Holm, 7. Castro z pen.
Nordsjaelland – CSKA Sofia 2:2 (0:1)
Branky: 55. a 68. Adíl – 8. Godoy, 88. Solet. ČK: 76. Janssen (Nordsjaelland).
Pafos – FC Riga 1:1 (0:0)
Branky: 76. Biel – 67. Ferreira.
Trabzonspor – Heart of Midlothian 2:0 (1:0)
Branky: 32. Salah z pen., 58. Franculino. ČK: 90.+5 Lopes Cabral (Trabzonspor).
Aarhus – Egnatia Rrogozhine 1:1 (0:1)
Branky: 46. Bogere – 13. Gruda. ČK: 4. Kahl (Aarhus).
Ajax Amsterdam – Bergamo 2:0 (0:0)
Branky: 87. Arokodare, 90.+3 Vazán.
Borac Banja Luka – Kuopio 2:0 (1:0)
Branky: 29. Savič, 50. Deket.
Braga – Gent 2:0 (1:0)
Branky: 3. Gómez, 76. Martínez.
Lincoln – Twente Enschede 1:4 (1:2)
Branky: 38. Nano – 20. a 57. Van den Belt, 27. Weghorst, 90.+4 Weidmann.
Midtjylland – St. Truiden 0:1 (0:1)
Branka: 42. Soéllé Soéllé.
Monako – Freiburg 3:0 (1:0)
Branky: 45.+2 Brunner, 83. Camara, 90.+1 Fati.
Thun – Hajduk Split 0:1 (0:1)
Branka: 17. Dalisson.