Fotbal
Podívejte se na sestřihy a ohlasy
1. liga fotbalistek2. ligaSestřihy Ligy národůSestřihy MS
Fotbal

Hranáč si poranil koleno a přijde i o reprezentační sraz


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Obránce Hoffenheimu Robin Hranáč podstoupil operaci zraněného menisku v kolenu a bude několik týdnů mimo hru. Šestadvacetiletý reprezentant, který v poslední době patřil do základní sestavy, přijde i o listopadový sraz.

Český stoper utrpěl zranění v minulém týdnu v utkání domácího poháru v Kielu, kde Hoffenheim překvapivě vypadl po penaltovém rozstřelu. Zápas včetně prodloužení sice dohrál, ale vyšetření odhalilo poškozený meniskus na levém kolenu.

Hranáče čeká několikatýdenní klid a zmešká tak poslední reprezentační sraz v letošním roce. Bývalý plzeňský obránce by prakticky jistě figuroval v nominaci, kterou španělský trenér českého mužstva Santi Denia oznámí v pátek. Národní tým v listopadu zakončí skupinu Ligy národů zápasy se Španělskem a v Chorvatsku.

Hranáč na přelomu září a října při prvním srazu pod novým koučem nastoupil v základní sestavě do tří ze čtyř duelů. V zahajovací jedenáctce figuroval i na letním mistrovství světa v Severní Americe. Za reprezentační „áčko“ dosud odehrál 20 utkání a dal jednu branku.

Související články

Šulc musí na operaci s kolenem, mimo hru bude minimálně do března

Šulc musí na operaci s kolenem, mimo hru bude minimálně do března

EXKLUZIVNĚJe to jen začátek, hodnotit se bude později, říkají bývalí reprezentanti

Je to jen začátek, hodnotit se bude později, říkají bývalí reprezentanti
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.