Hranáč si poranil koleno a přijde i o reprezentační sraz

Obránce Hoffenheimu Robin Hranáč podstoupil operaci zraněného menisku v kolenu a bude několik týdnů mimo hru. Šestadvacetiletý reprezentant, který v poslední době patřil do základní sestavy, přijde i o listopadový sraz.
Český stoper utrpěl zranění v minulém týdnu v utkání domácího poháru v Kielu, kde Hoffenheim překvapivě vypadl po penaltovém rozstřelu. Zápas včetně prodloužení sice dohrál, ale vyšetření odhalilo poškozený meniskus na levém kolenu.
Hranáče čeká několikatýdenní klid a zmešká tak poslední reprezentační sraz v letošním roce. Bývalý plzeňský obránce by prakticky jistě figuroval v nominaci, kterou španělský trenér českého mužstva Santi Denia oznámí v pátek. Národní tým v listopadu zakončí skupinu Ligy národů zápasy se Španělskem a v Chorvatsku.
Hranáč na přelomu září a října při prvním srazu pod novým koučem nastoupil v základní sestavě do tří ze čtyř duelů. V zahajovací jedenáctce figuroval i na letním mistrovství světa v Severní Americe. Za reprezentační „áčko“ dosud odehrál 20 utkání a dal jednu branku.