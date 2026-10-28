Sváteční den ve znamení fotbalového poháru. Hradec Králové v osmifinále vyhrál v druholigovém Prostějově až po boji 3:1 v prodloužení. Votroci postoupili do čtvrtfinále druhý rok po sobě. Mladá Boleslav přestřílela 3:2 Bohemians 1905. Pardubice zvítězily na stadionu Slovácka 4:1. Plzeň v dohrávce třetího kola zvítězila na stadionu rovněž druholigové Jihlavy drtivě 6:1.
Hradci chyběl kapitán Darida, který se zranil ve víkendovém duelu. Prostějov, jediný druholigový zástupce, v osmifinále v předchozím kole překvapivě vyřadil Sigmu Olomouc a potrápit dokázal i dalšího favorita z nejvyšší soutěže. Hradec poslal v 10. minutě po dorážce hlavou do vedení Mihálik, těsně před pauzou ale srovnal Jalovičor.
Prostějov držel krok a zápas dotáhl až do prodloužení, v němž rozhodl střelou mezi gólmanovy nohy Slončík. Pojistku pak přidal po obrovském zaváhání prostějovské defenzivy do odkryté branky Umar. Hradec tak stále může snít o domácím finále, které bude v květnu hostit jeho stadion.
Mladá Boleslav vyřadila Bohemians 1905 v osmifinále poháru stejně jako vloni, kdy v Ďolíčku zvítězila po bezbrankové remíze až v penaltovém rozstřelu. Středočeši vedli brzy po změně stran 2:0, pak sice Obinaja se střídajícím Zemanem srovnali, ale v 89. minutě zužitkoval únik Špatenka. V nastavení dostal hostující Kareem červenou kartu. Boleslav oplatila Pražanům nedávnou ligovou porážku 0:1 z Ďolíčku.
Pardubice potvrdily, že aktuálně mají lepší formu než na začátku září, kdy v Uherském Hradišti remizovaly v nejvyšší soutěži bez branek. Slovácko sice rychle otevřelo skóre, ale hosté ještě v úvodní čtvrthodině stav otočili. Poté se dvakrát trefil Mahuta. Východočeský klub navázal na víkendové ligové vítězství v Plzni a ve čtvrtfinále MOL Cupu je poprvé v historii. Předposlední celek nejvyšší soutěže naopak po nedělním debaklu 1:5 na Spartě prohloupil trápení v defenzivě.
Plzeň si v poháru částečně zlepšila náladu po výsledkovém trápení z posledních zápasů a až deváté příčce v ligové tabulce. Povedený návrat do A-týmu prožil Adu, který byl na několik zápasů přeřazen do rezervy kvůli špatnému přístupu. Ghanský účastník letního mistrovství světa si připsal dvě branky včetně té vítězné.
„Pracoval pro tým, potom je odměna jasná. Když tvrdě pracujete, individuální kvalita se vám vrátí. Věřím, že v tom bude pokračovat a je dost chytrý na to, aby v tomhle udělal další progres,“ řekl trenér Viktorie Radoslav Kováč.
Jednou se za favorita prosadili Pirgič, Sojka, Toure a v závěru z penalty jiný střídající hráč Višinský. Za druhý celek druhé ligy snížil na průběžných 1:2 ve 14. minutě Moudrý. Viktoria si připsala nejvyšší výhru v sezoně, šest gólů v soutěžním utkání dala poprvé od loňského září.
Už v úterý postoupily Liberec a lídr ligové tabulky Slavia Praha. Čtvrtfinále se bude hrát na jaře.
Výsledky poháru
Výsledky poháru
Prostějov – FC Hradec Králové 1:3 po prodloužení (1:1, 1:1)
Branky: 44. Jalovičor – 10. Mihálik, 97. Slončík, 112. Umar. Rozhodčí: Černý – Malimánek, Dorotík – Orel (video).
Sestava Hradce: Zadražil – Uhrinčať, Petrášek, Mielke – Kučera (119. Čech), Dancák (77. Chvátal), Valenta (46. Trubač), Horák – Umar (114. Abajas), Van Buren (59. Slončík) – Mihálik (59. Čvančara). Trenér: Horejš.
Jihlava - Viktoria Plzeň 1:6 (1:2)
Branky: 14. Moudrý - 13. a 55. Adu, 11. Pirgič, 57. Sojka, 84. Toure, 88. Višinský z pen.
Sestava Plzně: Ťapaj - Pališčák, Vavro, Prebsl, Doski - Pirgič (55. Višinský), Červ (82. Faal) - Lawal (55. Souaré), Ladra (64. Toure), Sojka - Adu (64. Vydra). Trenér: Kováč.
FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 3:2 (1:0)
Branky: 22. a 89. Špatenka, 54. Kolářík - 70. Obinaja, 85. Zeman. Rozhodčí: J. Beneš - Machač, Ježek - Ochotnický (video). ČK: 90.+3 Kareem (Bohemians).
M. Boleslav: Vorel - Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš - Pech (67. Donát) - Kolářík (90. Zachoval), Špatenka (90.+5 Grygar), Langhamer (74. Kozel), Šubert (67. John) - Klíma (74. Letenay). Trenér: Majer.
Bohemians: Reichl - Havel, Lischka, Kadlec (51. Kovařík) - Kareem, Obinaja (84. Banda), Čermák, Javorček (63. Zeman) - Pilař (63. Matoušek), Květ (63. Černý) - Krobot (63. Almási). Trenér: Veselý.
1. FC Slovácko - FK Pardubice 1:4 (1:3)
Branky: 6. Fiala - 33. a 78. Mahuta, 7. vlastní Slončík, 14. Smékal. Rozhodčí: Starý - Kříž, Šůma - Zelinka (video).
Slovácko: Halouska - Slončík, Král, Behiratche, Prior - Kostadinov, Trávník (70. Šviderský) - Dolžnikov (63. Marinelli), Hruška (82. Blahút), Juroška (70. Vorlický) - Fiala (82. Havlík). Trenér: Jelínek.
Pardubice: Šerák - Krčík, Noslin, Traoré (60. Boledovič) - Trédl (46. Godwin), Hlavatý (77. Botos), Ouattara (60. Icha), Mahuta - Drchal (46. Samuel), Jelínek - Smékal. Trenér: Trousil.