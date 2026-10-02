Hráči stojí za mnou, nepochybuje portugalský kouč. O Ronaldovi se nechce bavit

Trenér portugalských fotbalistů Jorge Jesus je přesvědčen, že za ním hráči po odjezdu hvězdného Cristiana Ronalda z reprezentačního srazu nadále stojí. Jednačtyřicetiletý slavný útočník a dosavadní kapitán opustil mužstvo poté, co nový kouč národního mužstva oznámil, že ve druhém utkání po sobě Ronaldo nebude v základní sestavě. Po vítězství 4:2 v Dánsku v Lize národů Jesus prohlásil, že nejlepší obranou trenéra je výhra a že má čisté svědomí.
Ronaldo den před třetím kolem Ligy národů kvůli sporu s novým trenérem odjel z Malmö, kde se reprezentace chystala na zápas v Kodani. Se 146 góly historicky nejlepší střelec národních týmů zůstal v předchozím duelu v Norsku jen na lavičce a Jesus avizoval, že by ho nepostavil do základní sestavy ani proti Dánům.
„Rozhodující je výhra, nejlepší obranou trenéra jsou vítězství, na ničem jiném nezáleží,“ prohlásil dvaasedmdesátiletý trenér, který u národního celku po letním mistrovství světa vystřídal Roberta Martíneze.
Portugalský kouč nepochybuje o tom, že tým i po Ronaldově odjezdu zůstává jednotný. „Není důvod, proč by za mnou hráči nestáli. Národní tým drží při sobě, věci, k nimž občas dochází, mužstvo nerozbijí,“ ujistil po utkání Jesus.
Ke kauze okolo Ronalda se do nedělního posledního zápasu probíhajícího srazu doma proti Norsku už nechce více vyjadřovat. „Teď je důležité soustředit se na toto utkání a pak určitě budeme mít čas o tom mluvit,“ doplnil Jesus.
Někteří hostující fanoušci při zápase vyjádřili podporu Jesusovi, jiní Ronaldovi. Další skupinka příznivců na trenéra pískala u hotelu. „Žádný pískot jsem (při utkání) neslyšel. Svědomí mám čisté. Jsou hráči, kteří mají výsadní postavení, to je jasné. Pravidla ale platí pro všechny stejně,“ podotkl kouč.
Ronaldo byl navzdory své absenci ústředním tématem čtvrtečního duelu v Kodani. Když dánský útočník Rasmus Höjlund vyrovnal v 53. minutě na 2:2, předvedl oslavu typickou pro pětinásobného držitele Zlatého míče. Po závěrečném hvizdu při podávání rukou pak Jesuse jemně odstrčil.