Adam Hložek druhým gólem v Evropské lize pomohl Hoffenheimu k výhře 3:1 nad Štýrským Hradcem, v jehož brance debutoval Adam Stejskal. Bayer Leverkusen s Patrikem Schickem v útoku porazil v Záhřebu Dinamo 2:0 a s 12 body si drží místo v první osmičce, která po skončení ligové části v lednu postoupí přímo do osmifinále.
Příští soupeř Plzně anglický Bournemouth vyhrál i pátý zápas, v oslabení zdolal Celtu Vigo na jejím hřišti 2:1 a po selhání Benfiky v Plzni se vyhoupl do čela tabulky. Dosud suverénní Ferencváros ztratil první body bezbrankovou remízou se slovinským Celje.
Hoffenheim, v jehož obraně nechyběl Vladimír Coufal, dlouho marně dobýval branku Sturmu, kterou poprvé od říjnového přestupu z FC Tirol střežil Adam Stejskal. Naopak Diakité z Pobřeží slonoviny po rohovém kopu poslal hosty do vedení. Až osmnáct minut před koncem Hložek z otočky vyrovnal a pak domácí přidali ještě další dvě branky.
Schick má v této sezoně na kontě už 13 branek, ale chorvatští zadáci si ho dobře hlídali. Český útočník se vůbec nedostal ke střele a v 62. minutě ho vystřídal Kamerunec Kofane. Jeho spoluhráči ale zařídili čtvrtou výhru a postup na čtvrté místo. V desáté minutě po rohovém kopu otevřel skóre americký záložník Tillman a na konci prvního dějství se trefil anglický obránce Quansah. V Evropské lize se zapsal mezi střelce po čtyřech letech od své první branky ještě v dresu Liverpoolu.
Bournemouth vyhrál desátý soutěžní zápas v řadě včetně triumfu na Letné před třemi týdny, přestože pro něj utkání ve Vigu nezačalo dobře. Hned v úvodu rozjásal diváky devětatřicetiletý Aspas a brzy nato dostal Francouz Diakité červenou kartu. Jenže po změně stran Uruguayec Rodríguez a Brazilec Rayan nepříznivý vývoj otočili.
Salcburk, který za dva týdny přivítá v dalším kole Spartu, si poradil s posledním Araratem Armenia. Po bezbrankovém poločase favorita uklidnil dvěma slepenými góly devatenáctiletý polský záložník Mazurek. Arménský mistr jako jediný ještě nezískal ani jeden bod.
Belgický mistr Union St.Gilloise dosud kráčel bez porážky jak domácí soutěží, tak Evropskou ligou. Jedinou ztrátu utrpěl v nastavení v předkole Ligy mistrů na půdě Bodö/Glimt. S předposledním Lechem Poznaň ale už v 18. minutě prohrával 0:2. Rakušan Florucz měl šanci vrátit domácí do hry, ale penaltu nevyužil. Pak svou chybu napravil kontaktním gólem a Rodríguez z Ekvádoru porážku odvrátil. Ondřej Kričfaluši se vrátil po zranění od začátku října už alespoň na lavičku.
Olympiakos Pireus vedl nad AC Milán už 2:0, ale skončil poprvé v soutěži bez bodu. Hlavička italského obránce Piroly se odrazila od břevna a od francouzského brankáře Maignana do milánské sítě. A když Portugalec Jota Silva přidal druhý zásah, sedminásobnému vítězi nejcennější klubové trofeje hrozilo, že poprvé v historii prohraje na evropské scéně tři zápasy v řadě, aniž by vstřelil gól. Jenže Angličan Hutchinson byl proti. Nejprve gólem vrátil hosty do hry a pak připravil další dvě branky pro Cissého a Američana Pulisice. Obrat pak dovršil v nastavení Belgičan Moreira.
Také Juventus Turín musel otáčet zápas doma s Omonií Nikósia. Sedmatřicetiletý brazilský branář Neto totiž při premiéře mezi tyčemi „Staré dámy“ podběhl centrovaný míč a slovenský obránce Šatka měl snadný úkol. Ale Cambiaso zamířil z dálky přesně do šibenice a druhý gól přidal dvacetiletý Ekhator, který dostal poprvé šanci v základní sestavě od letního příchodu z Janova. Po změně stran stříleli už jen domácí a po vítězství 4:1 se posunuli na druhé místo.
Besiktas Istanbul zvítězil nad izraelským Hapoelem Beer Ševa 2:1. Zápas na neutrální půdě v gruzínském Batumi byl kvůli výtržnostem tureckých fanoušků na půlhodinu přerušen a policie použila slzný plyn. První velkou šanci měl kapitán Besiktasu Kökcü, ale selhal při penaltě, argentinský brankář Wolff jeho úmysl vystihl. Až v závěru se prosadil střídající Olaitan z Beninu a Kökcü vedení pojistil. Jamajčan East už jen zmírnil porážku. Václav Černý odehrál v týmu vítězů 86 minut a třikrát vystřelil.
Anderlecht s Lukášem Ambrosem v záloze vyhrál potřetí v řadě a po nepovedeném startu je zpátky ve hře o postup. Na Krétě hostům otevřeli cestu ke třem bodům Maročan Bentajeb a Nor Aasgaard. Funtas z penalty sice zápas zdramatizoval, ale Belgičan Bertaccini vrátil „Fialkám“ dvoubrankový náskok.
Nový trenér Crystal Palace Thomas Frank po dvou porážkách v anglické lize, které jeho tým přikovaly k poslední příčce, poprvé uspěl. Vítěz minulého ročníku Konferenční ligy, který se v lednu utká v Londýně se Spartou, prohrával doma se San Sebastianem po střele senegalského obránce Sarra. Ale Francouz Mateta z penalty vyrovnal a hosté zároveň přišli o vyloučeného Martína. Početní výhodu zužitkoval McNeill a to ještě Španěl Pino proti svým krajanům neproměnil penaltu.
5. kolo fotbalové Evropské ligy:
5. kolo fotbalové Evropské ligy:
Celta Vigo – Bournemouth 1:2 (1:0)
Branky: 19. Aspas – 47. Á. Rodriguez, 78. Rayan. ČK. 22. Diakité (Bournemouth).
Dinamo Záhřeb – Leverkusen 0:2 (0:2)
Branky: 10. Tillman, 45. Quansah.
Olympique Marseille – Levski Sofia 1:0 (1:0)
Branka: 28. Gújrí z pen.
Olympiakos Pireus – AC Milán 2:4 (1:0)
Branky: 31. vlastní Maignan, 49. Jota Silva – 56. Hutchinson, 63. Cissé, 71. Pulisic, 90+5. Moreira.
Saint-Gilloise – Lech Poznaň 2:2 (0:2)
Branky: 54. Florucz, 66. K. Rodríguez – 15. Agnero, 18. Palma.
Salcburk – Ararat-Armenia 2:0 (0:0)
Branky: 47. a 51. Mazurek.
Besiktas Istanbul – Hapoel Beer Ševa 2:1 (0:0)
Branky: 77. Olaitan, 90. Kökcü – 90.+3 East.
Crystal Palace – San Sebastian 2:1 (0:0)
Branky: 73. Mateta z pen., 81. McNeil – 66. Sarr. ČK: 71. Martín (San Sebastian).
Ferencváros Budapešť – Celje 0:0
Hoffenheim – Sturm Štýrský Hradec 3:1 (0:1)
Branky: 72. Hložek, 80. Conté, 90. Moerstedt – 43. Diakité.
Juventus Turín – Omonia Nikósie 4:1 (2:1)
Branky: 37. Cambiaso, 43. Ekhator, 68. Conceicao, 73. Boga – 16. Šatka.
Lyon – Lilleström 0:0
Nijmegen – Rennes 3:1 (1:1)
Branky: 29. Linssen, 81. Chery z pen., 89. Bischoff – 37. Szymaňski.
OFI Kréta – Anderlecht 1:3 (0:2)
Branky: 54. Funtas z pen. – 20. Bentajeb, 39. Aasgaard, 90.+6 Bertaccini.
Sunderland – Bialystok 1:1 (0:0)
Branky: 47. Tutěrov – 52. Jóžwiak.
Torreense – Celtic Glasgow 1:2 (1:1)
Branky: 19. Jean – 9. vlastní Vázquez, 84. Durán.