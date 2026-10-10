Fotbalisté Barcelony ovládli i osmý ligový zápas, vedou už o pět bodů

Ani v osmém zápase španělské ligy nenašli fotbalisté Barcelony své přemožitele. Úřadující šampioni porazili Getafe 3:0 a v čele tabulky jsou osamocení s náskokem pěti bodů. Nejblíže jim jsou hráči Atlética Madrid, kteří zvítězili na hřišti oslabeného Alavésu 2:1. Jejich městský rival Real Madrid zdolal 1:0 Villarreal, avšak přišel o vyloučeného Viníciuse Júniora.
Barca od začátku minulé sezony neztratila doma ani bod, přestože kvůli rekonstrukci dlouho nemohla hrát na svém Camp Nou. Teď na něm její fanoušci slaví brankové hody. Ve čtyřech ligových zápasech dali svěřenci Hansiho Flicka doma 17 branek a k tomu dalších pět v Lize mistrů do sítě Feyenoordu.
Brazilec Raphinha má na kontě už 12 ligových gólů, ale z australského turné se vrátil zraněný. Už ve druhé minutě ho ale dokonale zastoupil Angličan Gordon, který se prosmýkl mezi pěti protihráči a tečovanou střelou dal první gól v modro-červeném dresu po přestupu z Newcastlu. Po půlhodině hry se podobným způsobem prosadil Brazilec Jesus, tedy další posila z Premier League, tentokrát z Arsenalu. A když Francouz Koundé usměrnil do branky Yamalův centr, bylo definitivně rozhodnuto.
Real Madrid už v této sezony utrpěl dvě porážky, což poněkud zchladilo nadšení z trenéra Josého Mourinha. Ale s Villarrealem vyhrál i pátý vzájemný zápas v řadě, i když se až do poslední minuty musel o výsledek strachovat. Uzdravený francouzský kanonýr Mbappé měl v prvním poločase dvě velké šance, ale poprvé trefil tyč a podruhé maďarského brankáře Gulácsiho.
Až v 64. minutě přinesl bílému baletu víc klidu Diomande z Pobřeží slonoviny. Nejdražší posila v historii Realu si otevřela střelecký účet na San Bernabéu v sedmém ligovém zápase po přestupu z Lipska. Míč dostal do sítě i Vinícius Júnior, ale video ukázalo, že před tím zatahal protihráče za vlasy, a tak kontroverzní Brazilec místo oslavy gólu putoval do šatny s červenou kartou. Domácí těsné vedení udrželi i za cenu dvou žlutých karet za zdržování.
Atlético poslal do vedení obránce Grimaldo, který se po letním příhodu z Leverkusenu zapsal mezi střelce už potřetí. V závěru první poločasu ale Le Normand fauloval v šestnáctce a Argentinec Boyé z penalty vyrovnal. Po hodině hry přišli domácí o vyloučeného Péreze a Argentinec Romero tři minuty před koncem početní převahu využil.
Zápas Rayo Vallecano – Athletic Bilbao byl po půlhodině ukončen kvůli pokračujícím protestům domácích fanoušků proti majiteli klubu. Rayo Vallecano se poprvé v této sezoně představilo na svém stadionu, když hlavní madridský hygienik potvrdil, že všechny závady už byly odstraněny. Jenže nespokojení fanoušci pokračovali v protestech proti majiteli klubu Raúlu Presovi. Během hry opakovaně zasypali hrací plochu papírovými vlaštovkami a dalšími předměty. Domácí hráči se je marně snažili uklidnit.
Rozhodčí zápas třikrát přerušil, dvakrát poslal hráče do kabin a nakonec po poradě s policií utkání předčasně ukončil. Náhradní termín nebyl zatím stanoven, každopádně finalistu minulého ročníku Konferenční ligy čeká postih.
Výsledky 8. kola španělské fotbalové ligy
Výsledky 8. kola španělské fotbalové ligy
Alavés – Atlético Madrid 1:2 (45+6. Boyé z pen. – 33. Grimaldo, 87. Romero), FC Barcelona – Getafe 3:0 (2. Gordon, 30. Jesus, 73. Koundé), Real Madrid – Villarreal 1:0 (64. Diomande), Vallecano – Bilbao nedohráno.