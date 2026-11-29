Derby Evertonu a Liverpoolu skončilo ve 12. kole anglické fotbalové ligy remízou 1:1. O dělbě bodů rozhodl vlastní gól Jeremieho Frimponga ve 25. minutě.
Hosty poslal do vedení v 5. minutě záložník Szoboszlai, který se stejně jako minulý víkend proti Manchesteru United trefil střelou zpoza vápna. Maďarský reprezentant využil přiťuknutí Wirtze a vnějším nártem poslal míč k tyči.
Everton vyrovnal o 20 minut později, když si centr Dewsburyho-Halla srazil Frimpong ve snaze odvrátit míč do bezpečí před dotírajícím O'Brienem. Nizozemský zadák tak neprožil šťastný návrat do základní sestavy Liverpoolu, v níž se v lize objevil poprvé od druhého kola po svalovém zranění.
Výsledky 12. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 12. kola anglické fotbalové ligy
Crystal Palace – Hull 2:3 (90. Strand Larsen, 90.+5 Wharton – 38. McBurnie, 78. Thomas, 80. Slater), Fulham – Bournemouth 1:2 (28. Muniz z pen. – 21. Tavernier, 62. Kluivert), Sunderland – Tottenham 0:2 (35. a 70. Maddison), Everton – Liverpool 1:1 (25. vlastní Frimpong – 5. Szoboszlai), Leeds – Coventry 3:0 (45. a 66. Longstaff, 40. Calvert-Lewin), Manchester United – Brentford 0:4 (19. a 32. Wilson, 82. Ajer, 90.+1 Schade), Ipswich – Aston Villa 2:2 (18. Emersonn, 56. Davis – 16. Alysson, 26. Gomes), Nottingham – Chelsea 3:2 (51. z pen. a 72. Gibbs-White, 5. Jesus – 54. a 89. Emegha).