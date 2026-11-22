Jihlavští fotbalisté v 15. kole druhé ligy zvítězili v Kladně 2:0. Vysočina využila zaváhání vedoucího týmu tabulky Karviné a po polovině soutěže ztrácí z třetího místa na lídra už jen dva body. Mezi oběma celky figuruje na druhé příčce Dukla Praha. Prostějov překvapivě vyhrál ve Vlašimi 1:0 a polepšil si v boji o záchranu. V dopoledním utkání Viktoria Žižkov porazila Opavu 2:1 a zvítězila po čtyřech zápasech a více než měsíci.
Jihlava nadále nečekaně drží krok s oběma hlavními favority na přímý postup Karvinou a Duklou. Vysočina udeřila na stadionu Kladna dvěma brankami až v druhém poločase, vítězný gól si připsal v 66. minutě Moudrý. Český reprezentant do 20 let v součtu s mládežnickým národním celkem skóroval popáté za posledních šest soutěžních duelů. Jihlava vyhrála počtvrté z minulých pěti kol, kladenský nováček naopak doma potřetí za sebou nebodoval.
Na středočeský celek se v tabulce bodově dotáhl Prostějov, čtrnáctý je jen vinou horšího skóre. Hanáci velmi překvapivě zvítězili ve Vlašimi, jediný gól dal po necelé hodině Endl. Prostějov podruhé za sebou vyhrál a znovu to bylo venku. Soupeř naopak podruhé po sobě utrpěl porážku 0:1 a nevyužil šanci vrátit se na čtvrté místo.
O bod více než Kladno a Prostějov mají ve vyrovnané tabulce desátá Opava a jedenáctý Žižkov, který zvítězil poprvé od 10. října. Oba týmy se ve vzájemném souboji pod televizní věží rychle gólově prosadily. V osmé minutě otevřel skóre domácí Papoušek, chvíli nato přesnou střelou zpoza vápna srovnal Lacík. Zápas rozhodl v 54. minutě tečí kapitán Viktorie Batioja. Opava nebodovala po třech kolech.
Podzimní část druholigové sezony skončí za týden 16. kolem. Přímo do nejvyšší soutěže postoupí jen vítěz, celky na druhém a třetím místě bude čekat baráž o účast mezi elitou.
Fotbalová Chance Národní Liga – 15. kolo:
Fotbalová Chance Národní Liga – 15. kolo:
Táborsko – Slavia B 3:1 (1:0)
Branky: 16. Matějka, 52. Plachý, 54. Šplíchal – 75. Kotrba. Rozhodčí: Mach – Kříž, D. Beneš. ŽK: Havel – Behenský, Kolísek. Diváci: 657.
Karviná – Ostrava B 1:3 (1:1)
Branky: 17. Condé – 62. a 76. Drozd, 3. Dvořáček. Rozhodčí: Starý – Slavíček, Dresler. ŽK: Lapeš, Breite, Fleišman, Yakubu, Bielan (asistent trenéra) – Frýdl, Vlna. ČK: 65. Breite, 69. Samko (Karviná). Diváci: 1574.
Příbram – Ústí nad Labem 1:0 (0:0)
Branka: 54. Fila. Rozhodčí: Radina – Hájek, Novák. ŽK: Faye, Bárta, Kohout (trenér) – Fantiš. Diváci: 528.
Třinec – Dukla Praha 1:2 (0:2)
Branky: 89. Cienciala – 4. Diallo, 28. Tessilimi. Rozhodčí: Žurek – Pospíšil, D. Marek. ŽK: Zinhasovič, Černý – Tessilimi, Hanousek. Diváci: 457.
Česká Lípa – Kroměříž 2:1 (0:0)
Branky: 68. Ondráček, 71. Červenka – 72. Koryčan. Rozhodčí: Ehrenberger – Lakomý, Žurovec. ŽK: Dufek, Blecha, Guei, Duda, Medynský (trenér) – Koryčan, Hais, Říha. Diváci: 652.
Viktoria Žižkov – Opava 2:1 (1:1)
Branky: 8. Papoušek, 54. Batioja – 11. Lacík. Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Šůma. ŽK: Reiter, Mareš – Janoščín, Štěpánek, Owusu, Sy. Diváci: 1108.
Kladno – Jihlava 0:2 (0:0)
Branky: 66. Moudrý, 80. Jambor. Rozhodčí: Volek – Paták, Šimoník. ŽK: Hrdlička, Klimeš, Hrubeš – Novák (vedoucí týmu). Diváci: 1250.
Vlašim – Prostějov 0:1 (0:0)
Branka: 59. Endl. Rozhodčí: Wulkan – Volf, Cichra. ŽK: Soukeník – Bauer. ČK: 90. Kulhánek (Vlašim). Diváci: 345.