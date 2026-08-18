Fotbal

Do Ligy mistrů mají z 4. předkola všechny kluby stejně daleko, Lyon remizoval s Fenerbahce


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Lyon v úvodním zápase závěrečného 4. předkola Ligy mistrů hrál v Turecku s Fenerbahce Istanbul nerozhodně 1:1. Přemožitel pražské Sparty i nadále postrádá českého reprezentanta Pavla Šulce. Také další dva duely skončily remízou, Levski Sofia – AEK Athény 0:0 a Dinamo Záhřeb – Viking Stavanger 2:2.

Šulc má zraněné koleno a v sezoně ještě za Olympique nenastoupil. I bez něj Lyon v minulém předkole vyřadil Spartu a zůstal ve hře o postup do hlavní fáze lukrativní soutěže. S ohledem na finanční problémy klubu je pro něj klíčový.

V Istanbulu před přestávkou otevřel skóre hostující Openda, hned po ní ale Greenwood vyrovnal. V dalším průběhu otevřené partie zvonily už jen brankové konstrukce. Tyč trefil Openda a na druhé straně i domácí Nene. V závěru přišel na hřiště debutující belgický kanonýr Lukaku, který před týdnem přišel do Fenerbahce z Neapole.

Sparta se po vyřazení přesune rovnou do základní fáze Evropské ligy. Slavia má jako český šampion jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů.

Výsledky úvodních utkání 4. předkola fotbalové Ligy mistrů

Mistrovská část:

Levski Sofia – AEK Athény 0:0

Dinamo Záhřeb – Viking Stavanger 2:2 (2:2)
Branky: 6. Beljo, 10. Lisica – 26. Christiansen, 39. Tripič.

Nemistrovská část:

Fenerbahce Istanbul – Olympique Lyon 1:1 (0:1)
Branky: 47. Greenwood – 40. Openda.

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