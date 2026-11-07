Boloňa vyhrála regionální derby na hřišti oslabené Parmy 2:1 a v italské lize si připsala čtvrté vítězství v řadě. Střídající český obránce Martin Vitík zavinil penaltu, ale domácí, kteří hráli už od deváté minuty bez vyloučeného Ndiayeho, z ní pouze snížili.
Vitík minulý víkend nastoupil poprvé v sezoně základní sestavě při vítězství 2:1 nad Monzou, kdy odehrál 75 minut. Dnes se na hřiště dostal 15 minut před koncem.
Krátce poté si ve vlastním vápně počínal nedovoleně proti domácímu záložníkovi Fabbianovi. Dostal žlutou kartu a nařízenou penaltu proměnil Švýcar Sierro.
Postaral se už ale jen o korekci skóre, o výhře Boloni předtím rozhodli belgický stoper Theate přesnou hlavičkou a střídající Orsolini gólem z penalty.
AS Řím zvítězil 3:0 nad Sassuolem. Mužstvo kouče Giana Piera Gasperiniho odčinilo úterní nezdar v Lize mistrů, v níž ztratilo dvougólové vedení na hřišti Manchesteru United a prohrálo 2:3. V domácí soutěži zůstali Římané po 11 kolech neporažení, což se jim povedlo teprve potřetí v historii.
Římský celek natáhl na domácím Stadio Olimpico ligovou šňůru bez porážky na 18 zápasů a Sassuolo porazil popáté za sebou díky gólům Hermosa a Mory a vlastní brance stopera Walukiewicze.
Hosté naopak potvrdili velkou krizi, nevyhráli posedmé za sebou a připsali si pátou porážku v řadě. Sassuolo může v neděli klesnout do pásma sestupu, jestliže Monza boduje proti Bergamu.
Výsledky 11. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 11. kola italské fotbalové ligy
Benátky – Udine 2:1 (53. Bašič, 65. Pérez – 57. vlastní Moreno), Cagliari – Frosinone 1:0 (38. Adopo), FC Turín – Lecce 1:1 (60. Simeone – 73. N'Dri), Parma – Boloňa 1:2 (81. Sierro z pen. – 53. Theate, 72. Orsolini z pen.), AS Řím – Sassuolo 3:0 (27. Hermoso, 30. vlastní Walukiewicz, 58. Mora).