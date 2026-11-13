Denia po další porážce: Celý tým stále věří téhle cestě. Zápas v Chorvatsku bude jako finále MS

Přestože čeští fotbalisté podlehli Španělsku 0:2 a prohráli i pátý zápas Ligy národů, trenér Santi Denia stále stoprocentně věří nastoupené cestě. V nedělním závěrečném utkání skupiny A3 v Chorvatsku mohou jeho svěřenci případným vítězstvím poskočit na třetí místo v tabulce a odvrátit přímý sestup.
Denia cítí, že mužstvo se musí zlepšit především v tom, aby dokázalo hrát dobře po celých 90 minut. „Samozřejmě po další porážce se mohou vnést do týmu pochyby. Ale my tomu věříme, celý tým stále věří téhle cestě. Musíme se zlepšit, my jako trenéři také a musíme přesvědčit hráče. Samozřejmě je obtížné prohrát pět zápasů, ale to důležité teprve přijde. Tomu věříme,“ prohlásil Denia.
Český celek proti mistrům světa ze Španělska stejně jako ve většině předchozích zápasů pod Deniou znovu předvedl výrazně lepší výkon v druhé půli. „První poločas se nám úplně nepovedl, úplně nám to nevyšlo tak, jak jsme si plánovali. Musíme se zlepšit, především já. Chvílemi se mi v prvním poločase zdálo, že nemáme úplně jasnou myšlenku, především co se týče presinku a útoku,“ uvedl Denia.
„Vždy se zlepšíme ve druhém poločase. V prvním zápase proti Chorvatsku to bylo stejné, dokonce jsme mohli vyhrát. Proti Anglii jsme od 20. minuty hráli v deseti, to se hůře analyzuje. Proti Španělsku v Oviedu i tady jsme se zase v druhém poločase zlepšili. Tohle musíme změnit tak, abychom od první minuty hráli jako v druhých poločasech, jako by už se blížila poslední minuta,“ upozornil Denia, který převzal českou reprezentaci v létě po kouči Miroslavu Koubkovi.
V neděli se jeho svěřenci v Chorvatsku v přímém souboji utkají o odvrácení přímého sestupu a posledního místa ve skupině. „Je to pro reprezentaci poslední zápas roku. Budeme se na to připravovat, jako by to bylo finále mistrovství světa. Pokud zvítězíme a budeme třetí v tabulce, samozřejmě nám to změní život. Budeme se muset připravit do nejmenších detailů, abychom mohli sáhnout po vítězství. Jsem přesvědčený, že ukážeme, co v nás je,“ řekl Denia.
Španělé na Letné dvakrát těžili ze zásahu videorozhodčího – v první půli černohorský sudí po přezkoumání situace nařídil pro hosty penaltu a v 72. minutě vyloučil domácího kapitána Ladislava Krejčího. „Záleží na videorozhodčím. U penalty i červené karty prostě došlo k revizi od videa, já jsem ty záběry neviděl. Nemůžu říct, podle čeho to posoudili. Nechci mluvit o výkonu rozhodčích. Zhodnotili to podle videa, takže to nejspíš muselo být velmi jasné, aby odpískal penaltu a dal červenou kartu,“ přemítal Denia.
Pochválil nováčka Hopi, teprve osmnáctiletý křídelník z Teplic se po příchodu na trávník v 66. minutě navzdory oslabení dostal do dvou šancí. „První, co jsem mu řekl, bylo, že mu gratuluju. Říkal jsem mu, ať si to užije, ale ať za tím jde. Ať dělá to, co umí i v klubu. Jít jeden na jednoho, hledat si prostory, pronikat. Myslím, že fanoušci na stadionu viděli, že je to opravdu skvělý hráč s profilem, který se nám moc líbí,“ uvedl Denia.
Jeho tým ve třetím z dosavadních pěti duelů dostal červenou kartu, stejně jako na začátku října v Oviedu byl vyloučen kapitán Ladislav Krejčí. „Mluvili jsme o tom před zápasem, že na podobné úrovni je prostě důležité dohrát v jedenácti. Ale fotbal nemáte vždy pod kontrolou, je to situace posledního muže. Možná v téhle situaci musíte bránit týmově a pomáhat si, aby tam nezůstal ten poslední hráč a nemusel být faulovaný,“ podotkl Denia.