Paris St. Germain ztratil v Lize mistrů první body domácí remízou s AS Řím 2:2. Vítěz dvou posledních ročníků klesl na druhé místo a jediným stoprocentním týmem po pěti kolech zůstává Real Madrid.
Místa v elitní osmičce, která po skončení ligové fáze postoupí přímo do osmifinále, si díky čtvrtým výhrám vybojovaly Barcelona a Liverpool. Příští soupeř Slavie Bayern Mnichov prohrál v Lille vlastním gólem 1:2 a klesl na 15. příčku.
Francouzský mistr byl jediným účastníkem Ligy mistrů, který nedostal ani jeden gól do přestávky. Ale už v 5. minutě ho o tuto výsadu připravil španělský obránce Hermoso. Po rohovém kopu na druhé straně hlavičkoval do sítě Ukrajinec Zabarnyj a oslavil první gól v prestižní soutěži. Střídající Dembélé hned při svém prvním doteku s míčem strhl vedení na stranu domácích. Proměnil penaltu nařízenou za faul na Maročana Hakimího. Ale při pokutovém kopu nezaváhal ani Nizozemec Malen a srovnal na 2:2. Pařížané měli až dosud průměr pěti branek na zápas, ale absence zraněných ofenzivních hvězd Douého a Gruzínce Kvaraccheliji se přece jen projevila.
Také Bayern Mnichov přišel o víkendu o své dvě největší hvězdy, Angličan Kane i Francouz Olise v Lille kvůli zranění chyběli. Po čtvrthodině je po rohovém kopu zastoupil francouzský obránce Upamecano. Sváteční střelec se ve své už desáté sezoně v Lize mistrů trefil teprve podruhé. Ale bavorský klub vedení neudržel a poprvé prohrál. O vyrovnání se postaral Japonec Ueda. Ethan Mbappé pak trefil tyč, ale odražený míč si Pavlovič srazil do vlastní branky.
Čtyři góly, čtvrtá výhra a čtvrté místo pro Barcelonu
Barcelona rozdrtila v Baku Sabah 4:1, přestože jí chyběl zraněný Yamal a nejlepší střelec španělské ligy Brazilec Raphinha začal jen na lavičce. Trenér Hansi Flick udělal po nedělní lize pět změn v sestavě a jeden z nových hráčů Angličan Gordon dal dvě branky, o hattrick ho připravil jen těsný ofsajd. Po vyšachování soupeřovy obrany udeřili také Němec Adeyemi a Brazilec Jesus. Až za stavu 0:4 využil zranitelnost barcelonské obrany Mickels. Rodák z Rwandy si tak zopakoval střelecký zápis z výhry nad Slavií, což byly pro Sabah jediné body.
Barcelona si připsala čtvrtou výhru a je v tabulce čtvrtá. Ázerbájdžánský mistr získal body jen výhrou nad Slavií a zůstává mimo postupové příčky.
Bruggy v úvodu soutěže prohrály doma 2:3 s Aston Villou, od té doby třikrát zvítězily, ale proti Liverpoolu se potvrdilo, že se jim proti soupeřům z kolébky fotbalu tradičně nedaří. Z třiceti posledních duelů vyhrály jen jeden. Chybujícího švýcarského brankáře Sommera překonal dvakrát Švéd Isak, jeden gól přidal Němec Wirtz.
Inter Milán po dvou porážkách v úvodu soutěže dvakrát vyhrál bez inkasovaného gólu a proti Stuttgartu si to v pohodě zopakoval. Barellovu střelu ještě zastavila tyč, ale Chorvat Sučič se z penalty nařízené za ruku nemýlil a Argentinec Lautaro Martínez výhru potvrdil.
Argentinský trenér Mauricio Pochettino slaví s Manchesterem United první bod. Po nedělním debaklu 0:4 v Liverpoolu nezačal dobře ani zápas na půdě Sportingu Lisabon. Kolumbijec Suárez kopal v rozpětí čtyř minut dvě penalty, tu první zahodil, ale zkusil to znovu a uspěl. Obrat zařídil portugalský kapitán Fernandes, který proti svému bývalému klubu nejprve proměnil penaltu a pak přidal druhý gól. Suárez ale svým sedmým gólem v soutěži vyrovnal na 2:2 a vyhoupl se do čela tabulky střelců.
Atlético Madrid porazilo Viking Stavanger 2:0. Svěřenci trenéra Diega Simeoneho se poučili z loňské zkušenosti, kdy doma prohráli s jiným norským soupeřem Bodö/Glimt. Sörloth se střelecky prosadil proti svým krajanům, pak ho napodobil Argentinec Álvarez.
Šachtar Doněck ve svém azylu na stadionu londýnské Chelsea prohrál s Fenerbahce 0:1. Turecký klub v minulém kole proti Liverpoolu ukončil po 18 letech čekání na výhru v Lize mistrů a teď zvítězil na hřišti soupeře poprvé od roku 2004, kdy triumfoval na Spartě. Vítězný gól dal kosovský útočník Muriqi.
Výsledky 5. kola fotbalové Ligy mistrů
Výsledky 5. kola fotbalové Ligy mistrů
Sabah – FC Barcelona 1:4 (0:1)
Branky: 63. Mickels – 31. a 51. Gordon, 54. Adeyemi, 60, Jesus. Rozhodčí: Walsh (Skot.).
Atlético Madrid – Viking Stavanger 2:0 (2:0)
Branky: 19. Sörloth, 24. Álvarez. Rozhodčí: Lambrechts (Belg.). ČK: 90.+1 Falchener (Viking).
FC Bruggy – Liverpool 0:3 (0:1)
Branky: 13. a 82. Isak, 79. Wirtz. Rozhodčí: Hernández (Šp.).
Inter Milán – Stuttgart 2:0 (0:0)
Branky: 57. Sučič z pen., 74. L. Martínez. Rozhodčí: Letexier (Fr.).
Lille – Bayern Mnichov 2:1 (0:1)
Branky: 62. Ueda, 65. vlastní Pavlovič – 15. Upamecano. Rozhodčí: Guida (It.).
Paris St. Germain – AS Řím 2:2 (1:1)
Branky: 31. Zabarnyj, 62. Dembélé – 5. Hermoso, 78. Malen z pen. Rozhodčí: Nyberg (Švéd.).
Sporting Lisabon – Manchester United 2:2 (1:0)
Branka: 33. z pen. a 80. Suárez – 48. z pen. a 50. Fernandes. Rozhodčí: Marciniak (Pol.). ČK: 90.+3 Tielemans (Manchester).
Šachtar Doněck – Fenerbahce Istanbul 0:1 (0:0)
Branka: 56. Muriqi. Rozhodčí: Oliver (Angl.).
Slavia Praha – Villarreal CF 0:1 (0:0)
Branka: 62. Buchanan. Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež – Jug (video, všichni Slovin.). ŽK: Sadílek, N'Guessan – Cardona, Veiga, Buchanan, Romero.