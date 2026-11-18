Průběžné pořadí ligové fáze Ligy mistryň vede Chelsea. Londýnský klub si v 5. kole poradil s francouzským PSG 1:0 díky brance Veerle Buurmanové z 87. minuty. Anglický tým, který v letošním ročníku ještě neinkasoval, má pozoruhodné skóre 4:0.
Chelsea se v prvním poločase ztěžka dostávala do šancí. Až druhá půle nabídla více vzruchu před oběma brankami, nebezpečnější však byl domácí celek z Londýna.
Defenziva PSG nakonec selhala až tři minuty před koncem základní hrací doby při rohovém kopu, když si Buurmanová zpracovala míč v malém vápně a po otočce skórovala. Za Chelsea s jedenácti body je druhý Lyon a třetí Barcelona, oba týmy ztrácí jen bod a mají páté zápasy teprve před sebou.
V dalších zápasech zvítězil Manchester City nad Häckenem 2:0, Real Madrid zdolal oslabený Inter Milán 3:1 a Juventus si poradil s belgickým Leuvenem 2:0.