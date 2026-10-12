České fotbalistky sehrají v úterý odvetné utkání semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Dohánět budou dvougólové manko z pátku, kdy v Pardubicích podlehly Skotsku 0:2. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus 19:50.
Češky měly ještě v sobotu trénink v Hradci Králové, kde bydlely, poté se přesunuly do Skotska s přestupem v Londýně. Eva Bartoňová odehraje proti Skotkám svůj stý zápas v reprezentaci.
Moc klidu jí ale před utkáním nepřinesl ztracený kufr, který se ale nakonec našel. „Fotbalistky si musí samy vozit kopačky, nejdůležitější věc. Byla by potíž hrát v nových kopačkách,“ říká reportér ČT sport David Kalous.
Reprezentantky trénovaly v neděli kousek od Glasgow. V baráži potřebují vstřelit minimálně dvě branky a žádnou neinkasovat.
„V pátek to bylo určitě náročné, ale myslím, že první půli jsme držely dobře takticky i fyzicky. Druhý poločas bylo vidět, že nám síly odcházely. Byly jsme tam později dělaly se chybky, bohužel,“ říká obránkyně Denisa Veselá.
Češky přitom měly minimálně dvě velké šance. „Potýkáme se s tím delší dobu. Průběh zápasu by vypadal jinak, kdybychom daly gól. I odveta by byla jednodušší,“ dodává Veselá.
Ta už v Glasgow letos hrála v kvalifikaci Ligy mistryň za Slavii, kde pohořela. „Můžeme se z toho jen poučit a předvést dobrý výsledek. Je škoda, že Slavia nehraje Evropskou ligu, ale musíme na sobě pracovat,“ tvrdí Veselá.
Pořadatelé oznámili, že bylo prodáno již přes pět tisíc vstupenek, což je nejméně o čtyři tisíce více, než kolik fanoušků dorazilo do Pardubic.
„Trenérka vsadí asi na ofenzivnější sestavu, nastoupí možná Franny Černá,“ myslí si expertka Lucie Macháčová směrem ke koučce Jitce Klimkové. Chybět bude určitě vyloučená Tereza Krejčiříková.
„Každá z nás se připravíme, shlédneme chyby z prvního zápasu a poučíme se z nich,“ doplňuje Veselá. „Je velkou vzpruhou pro celou Slavii. Má dobrou formu, i když poslední zápasy nenastoupila kvůli zranění,“ vysvětluje Macháčová.