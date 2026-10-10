Zhruba šedesát minut podávaly české fotbalistky v semifinále baráže o účast na mistrovství světa velice slušný výkon, pak se ale snaha začala sypat jak domeček z karet. Se Skotskem prohrály Češky 0:2, trenérka Jitka Klimková ale přesto věří, že je v silách reprezentace postoupit. Přímý přenos odvety sledujte v úterý od 19:50 na ČT sport a ČT sport Plus.
Skotkám vyšel druhý poločas. Přesnou střelou otevřela skóre Weirová, druhou branku přidala Emslieová. „Samozřejmě mě to strašně mrzí. Snažily jsme se uhrát ten nejlepší výsledek, chtěly jsme dát gól, vyhrát tenhle zápas, protože je pro nás důležitý,“ řekla v rozhovoru pro ČT sport útočnice Andrea Stašková.
„Do odvety půjdeme určitě s tím, že budeme chtít vyhrát. Myslím, že jsme jako tým podaly skvělý výkon. Škoda, že jsem neproměnila nějakou šanci, ale doufám, že nám vyjde ten druhý zápas,“ přála si Stašková.
Co zlepšit do úterý, kdy se bude hrát odvetný zápas ve Skotsku? „Ony hrajou v pěti vzadu, mají skvělé hráčky, hodně nás doráží, občas nás hlídají dvě. Budeme se snažit víc střílet za vápnem jak ony a snažit se proměňovat šance. Bez gólu nemůžeme vyhrát,“ dodala Stašková.
Hráčkou utkání byla zvolena Eva Bartoňová. „Tahle cena mně dneska určitě nepatří. Na hřišti bylo spoustu holek, které předvedly výborný výkon. Nemůžu říct, že by to někdo neodmakal, prostě jsme tam nechaly všechno, ale ony z toho daly dva góly. V odvetě budou hrát, myslím, podobně. Musíme se na to připravit, tlačit se do šancí. V prvním poločase jsme mohly dát gól.“
Kapitánka Klára Cahynová chválila úvodních pětačtyřicet minut Česka. „První půle byla z naší strany povedená. Držely jsme balon, snažily jsme se hrát trpělivě, kombinačně. Pak nám začaly trochu docházet síly. Projevila se u nich velká kvalita.“
Co vidí jako hlavní předpoklad pro další utkání? „V zakončení se musíme rvát trochu víc. Doma u nich to bude těžké, ale není to nehratelné. Musíme do toho šlápnout. Zase tak odskočené nejsme. Musíme chtít být víc nebezpečnější.“
Trenérku Jitku Klimkovou těšilo, že jasně rozpoznávala tvář týmu. „Opravdu jsem viděla, jak chceme hrát. Prvních sedmdesát minut to byly Češky, které se nebojí hrát, mají odvahu a jsou organizované.“
0:2 je podle ní pořád hratelný výsledek. „Jedeme Skotky potrápit a pořád je to v našich rukou. Ráda bych doplnila tým, musím se podívat na naše možnosti. Máme spoustu zraněných hráček. Uvidíme, kdo bude k dispozici,“ doplnila například k vyloučené Tereze Krejčiříkové.