Čeští fotbalisté do 21 let budou při losu skupinové fáze mistrovství Evropy v posledním, čtvrtém výkonnostním koši. Lvíčata tudíž v základní části šampionátu nenarazí na Belgii a dvojici pořadatelů Albánii a Srbsko, které rovněž figurují v nejslabším koši. Zároveň se s jistotou představí ve skupině C nebo D. Losování se uskuteční příští čtvrtek.
UEFA rozřadila 16 účastníků závěrečného turnaje do čtyř výkonnostních košů po čtyřech na základně týmového koeficientu, který má český celek třetí nejnižší. Hůře jsou na tom jen oba pořadatelé Srbsko a Albánie.
Je libo skupinu s Anglií a Francií?
Z každého ze zbylých tří košů přisoudí los v Bělehradě lvíčatům jednoho soupeře. V papírově nejsilnějším prvním koši figurují obhájce titulu Anglie, Španělsko, Německo a přemožitel českého celku z kvalifikační skupiny Portugalsko.
Mezi druhou čtveřicí jsou další giganti Francie a Itálie, doplněné Nizozemskem a Chorvatskem. UEFA už dopředu nasadila Srbsko do skupiny A a Albánii do béčka, Bílkův výběr tak může figurovat pouze ve skupinách C či D.
Čeští mladíci si po druhém místě v kvalifikační skupině účast na šampionátu vybojovali v play-off postupem přes Turecko. Svěřencům trenéra Michala Bílka stačila k postupu remíza 1:1 v úterní domácí odvetě, v úvodním zápase venku zvítězili 1:0.
Český tým se na závěrečném turnaji představí počtvrté za sebou a pošesté za posledních sedm šampionátů. Při posledních pěti účastech vypadli mladíci vždy ve skupině, v roce 2002 dokázali Euro vyhrát.
Šampionát se uskuteční 16. června do 3. července příštího roku. Hostit ho bude osm stadionů v sedmi městech. Ze čtyřčlenných skupin postoupí vždy první dva celky do vyřazovacích bojů, které odstartují čtvrtfinálovými zápasy.
Rozdělení do košů pro los ME
Rozdělení do košů pro los ME
1. koš: Španělsko, Německo, Anglie, Portugalsko.
2. koš: Francie, Itálie, Nizozemsko, Chorvatsko.
3. koš: Polsko, Řecko, Finsko, Norsko.
4. koš: Belgie, Česko, Srbsko, Albánie.