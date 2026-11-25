Slávističtí fotbalisté dál čekají na vítězství v Lize mistrů. Doma v Edenu prohráli 0:1 se španělským Villarrealem. Sešívaní sérií čtyřiadvaceti zápasů v soutěži bez výhry překonali negativní rekord soutěže, který dosud drželo rumunské FCSB. O jediný gól utkání se v 62. minutě postaral záložník Tajon Buchanan.
Český šampion od roku 2007 nevyhrál v hlavní fázi Ligy mistrů 24 zápasů po sobě, o jeden více než rumunský FCSB mezi lety 2006 a 2013. Stejně dlouhou sérii 24 utkání bez výhry měl v soutěži mezi roky 1992 a 2006 AEK Athény, první tři utkání nelichotivé šňůry nicméně nebyla ve skupinové fázi.
Zápas začal řadou ostrých zákroků, slávista Sadílek dostal žlutou kartu již ve čtvrté minutě. Hosté měli v úvodu mírně větší držení míče, ale první poločas byl vyrovnaný. Jurásek z velkého úhlu zkusil střílený centr a brankář Luiz Júnior nejistým zákrokem vyrazil míč na roh. Když se pak Oluwaseyi dostal za obranu Pražanů, z voleje poslal míč jen do Markovičovy náruče.
První velkou šanci měl v závěru poločasu Villarreal po průniku a centru Buchanana. Míč zůstal asi dva metry před brankovou čárou a slávisté měli štěstí, že poblíž nebyl nikdo, kdo by mohl dorážet. Gól domácího Suleimana kvůli ofsajdu neplatil. Rozhodčí Obrenovič pak ukázal Veigovi za zákrok na unikajícího Chytila červenou kartu. Pražané se však přesilovky nedočkali, protože slovinský sudí po zásahu videorozhodčího a přezkoumání u monitoru trest změnil jen na žlutou kartu.
Domácí byli po přestávce aktivní, ale když měli nejlepší pasáž v zápase, tak inkasovali. Nechali hostům příliš prostoru na pravé straně, Pérez posunul míč na Buchanana a ten poslal míč po zemi k bližší tyči Markovičovy branky. Kanadský reprezentant navázal na gól, který o víkendu vstřelil v ligovém duelu v Barceloně.
Domácí šli za vyrovnáním. Kačor stříleným centrem hledal Chytila, kterému chyběly centimetry, aby před prázdnou brankou dosáhl na míč. Rozhodčí pak za zákrok Gueyeho na Nowaka nařídil penaltu pro Slavii, ale na pokyn videorozhodčího ji odvolal. Pražané sice vyhráli 13:0 na rohové kopy, ale ani na bod nedosáhli.
Slavia Praha – Villarreal CF 0:1 (0:0)
Slavia Praha – Villarreal CF 0:1 (0:0)
Branka: 62. Buchanan. Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež – Jug (video, všichni Slovin.). ŽK: Sadílek, N'Guessan – Cardona, Veiga, Buchanan, Romero. Diváci: 18 458.
Slavia: Markovič – Holeš, Zima, N'Guessan (66. Kačor) – Vlček (66. Kubiak), Sadílek, Nowak, Jurásek – Ayaosi (83. Schranz), Suleiman – Chytil. Trenér: Trpišovský.
Villarreal: Luiz Júnior – Mouriňo, Costa, Veiga, Cardona (90.+1 Romero) – Macia (75. Freeman), Gueye – Buchanan, Moleiro (59. Comesaňa), Oluwaseyi – A. Pérez (75. Mikautadze). Trenér: I. Pérez.