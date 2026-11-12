Carrick nechtěl nikdy odstoupit, nakonec ho z Manchesteru United vyhodili

U fotbalistů Manchesteru United skončil trenér Michael Carrick. Pětačtyřicetiletý kouč byl odvolán kvůli špatným výsledkům, po nichž se rudí ďáblové ocitli v sestupovém pásmu.
Carrick se United ujal v lednu a v minulé sezoně je dovedl ke třetímu místu a návratu do Ligy mistrů. Nyní však slavný klub prožívá nejhorší vstup do ligové sezony od vzniku Premier League v roce 1992.
Z úvodních deseti kol rudí ďáblové získali osm bodů a v tabulce jsou na sestupovém 18. místě. Jediné vítězství si připsali na konci srpna, poté osmkrát v řadě nevyhráli. Hůře vstoupili do nejvyšší soutěže naposledy v sezoně 1986/87, pak se v listopadu ujal týmu Alex Ferguson.
Carrick se nechal slyšet, že sám odstoupit za žádných okolností nehodlá. „To se nestane,“ řekl. Tým by podle médií mohl převzít Mauricio Pochettino. Argentinský kouč vede americkou reprezentaci, u které má smlouvu do mistrovství světa 2030. Za jeho uvolnění by United museli zaplatit asi 7,5 milionu liber (asi 219 milionů korun).
Čtyřiapadesátiletý Pochettino už v Anglii v minulosti trénoval. Za sebou má angažmá v Southamptonu, Tottenhamu nebo Chelsea. Bývalý stoper vedl také Espaňol Barcelona a Paris St. Germain.