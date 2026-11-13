Byl to těžký zápas, ale udrželi jsme ho pod kontrolou, řekl de la Fuente

Vítěz pochválil poražené. Kouč španělských fotbalistů Luis de la Fuente po vítězství 2:0 nad Českem v Praze ocenil výkon poraženého týmu, který vede jeho krajan Santi Denia. Český výběr chválil za energickou a agresivní hru. Přiznal také, že současní mistři Evropy i světa museli v některých fázích utkání předposledního 5. kola skupiny A3 Ligy národů vynaložit velké úsilí, aby dostali hru pod kontrolu.
Hosty poslal na Letné v 39. minutě do vedení z penalty Álex Baena a pojistku přidal v šesté minutě nastavení střídající Marc Pubill. Domácí hráli od 72. minuty v oslabení bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího.
„Byl to obtížný zápas proti energickému a agresivně hrajícímu týmu. Někdy nás stálo hodně úsilí udržet zápas pod kontrolou. Jakmile jsme získali více klidu a jistoty na míči, chtěli jsme rychle rozjíždět akce, ale ne vždy se nám to podařilo,“ uvedl de la Fuente.
„Vytvořili jsme si šance, ale kdyby jich bylo více a některé jsme proměnili, byli bychom klidnější. Soupeř měl také příležitosti, především díky dobře zahrávaným autovým vhazováním. Je jasné, že i v takovém zápase musíme trochu trpět,“ mínil pětašedesátiletý Španěl.
Jeho výběr podle něj odehrál na Letné utkání, jaké čekal. „Byl to těžký zápas, ale nakonec se nám podařilo dostat hru pod kontrolu. To, že na výsledkové tabuli nesvítilo více gólů, bylo způsobeno tím, že se nám nedařilo v zakončení,“ prohlásil trenér.
Během největšího českého náporu Krejčí fauloval v úniku střídajícího Fernándeze, sudí mu původně udělil jen žlutou kartu, ale po zásahu videorozhodčího a přezkoumání záznamu ji změnil na červenou. Český kapitán byl vyloučen i v říjnovém vzájemném duelu v Oviedu.
„Myslel jsem si, že to byla červená karta. Možná se měla kopat ještě jedna penalta po faulu na Fabiána Ruize, ale nemyslím si, že by to zásadně ovlivnilo průběh zápasu. Soupeř hrál agresivně a intenzivně, navíc velmi dobře. Má spoustu zkušeností s podobnými situacemi. My jsme udělali to, co bylo potřeba, abychom zvítězili,“ řekl de la Fuente.
Tým z Pyrenejského poloostrova natáhl sérii bez porážky po normální hrací době či prodloužení na 43 utkání. „Samozřejmě si takové dlouhé série velmi vážíme. Ukazuje to, že odvádíme dobrou práci a že jsme na správné cestě. Jdeme si svou cestou a chceme dělat radost celému Španělsku,“ uvedl kouč.
„Většina našich fanoušků stojí za námi a chápou, jak těžké je udržet takovou formu a odehrát tolik zápasů bez porážky. Zároveň si uvědomujeme, že každá série jednou končí a že s každým dalším zápasem se porážka může přiblížit. Každý soupeř nás může potrápit,“ podotkl de la Fuente, který v září prodloužil s reprezentací smlouvu do roku 2032.
K týmu se v pátek připojí ofenzivní hráči Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal, kteří kvůli zranění v Praze nehráli. V neděli se Španělé utkají s Anglií o vítězství ve skupině. „Během tohoto týdne udělali pokrok a zítra je budeme mít zpátky. Oba s námi budou na zápas proti Anglii,“ prohlásil trenér.