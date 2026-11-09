Buď sám sebou, poradil otec reprezentačnímu nováčkovi Kozlovi

Mírnou nervozitu pociťuje na začátku svého prvního reprezentačního srazu David Kozel. Čtyřiadvacetiletý záložník Mladé Boleslavi kvůli zranění dost možná přišel o premiérovou pozvánku už v září, o to větší měl motivaci rychle se vrátit do formy. Před zápasy Ligy národů proti Španělsku a v Chorvatsku dostal rady i od svého otce Luboše, bývalého reprezentanta a současného trenéra Jablonce, jak přiznal na tiskové konferenci.
Kozel je jedním ze dvou nováčků výběru španělského kouče národního týmu Santiho Denii, jenž povolal i osmnáctiletého křídelníka Teplic Idrise Hopiho. „Když jsem přijel na hotel, tak mírná nervozita byla, ale každou chvílí opadá. Kluci mě skvěle přivítali. Těším se, až budeme na hřišti,“ řekl Kozel.
Odchovanec pražské Dukly byl blízko nominaci už v září před Deniovým debutem u reprezentace. Na konci srpna si ale poranil kotník a na měsíc a půl vypadl ze hry.
„Samozřejmě to mrzelo, protože člověk neví, kdy k tomu zase bude takhle blízko. Cítil jsem se v dobré formě, dařilo se i týmu. Když jsem se zranil, tak jsem si pokládal otázky, jestli se do té formy znovu dostanu, zda jsem o nominaci nemohl takhle přijít. Byla to o to větší motivace se dostat zpátky do formy. Jsem nesmírně rád, že to vyšlo,“ uvedl Kozel.
Mladá Boleslav v neděli remizovala 0:0 v Jablonci a pro Kozla to byl další pikantní souboj proti týmu, který vede jeho otec. „K nominaci mi pogratuloval a říkal mi, ať hraju to, co umím, a ať jsem sám sebou. Na jednu stranu mě mrzí, že nebude osobně na stadionu, ale nemohl s tím dopředu počítat. S rodinou mají plány a nebudou v České republice,“ řekl mladoboleslavský středopolař.
V reprezentaci doplní spoluhráče Martina Šuberta, který byl v týmu už na přelomu září a října během úvodních čtyř zápasů Ligy národů. V nich český výběr nebodoval.
„Jak jsem se to dozvěděl, tak jsem byl s Šubym v kontaktu. Ptal jsem se ho, jak to tady probíhá,“ řekl Kozel, který v národním týmu očekává podobný kombinační styl jako v klubu. „I to je jeden z důvodů, proč jsou tady dva hráči z Boleslavi. Těším se na to, nějaké podobnosti tam určitě budou,“ dodal.
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