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Brighton porazil Brentford a je druhý za Arsenalem, Liverpool se vyšvihl na čtvrté místo


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Brightonu v 10. kole anglické ligy doma zvítězili nad oslabeným Brentfordem 2:0 a posunuli se na druhé místo tabulky před Manchester City, který už v sobotu utrpěl třetí porážku za sebou. Domácí tým hrál od 23. minuty v početní převaze po vyloučení útočníka Thiaga. Na vedoucí Arsenal ztrácí Brighton pět bodů. Liverpool vyhrál na hřišti Crystal Palace 3:1 a po porážce Chelsea 0:1 v Sunderlandu se posunul na čtvrté místo. Manchester United dvakrát dohnal dvougólové manko, remizoval s Aston Villou 4:4 a po osmé ztrátě v řadě je osmnáctý.

Brighton šel do vedení na konci úvodní čtvrthodiny. Gómez se za vápnem svou slabší levou nohou opřel do míče a vymetl levý horní roh branky. Hostům pak navíc přitížil Thiagův zkrat. Z frustrace udeřil protihráče Chemu do obličeje za to, že jej ustavičně tahal za dres. Nevydařený poločas hostů završil těsně před přestávkou Lewis-Potter, který ve vápně fauloval Vuškoviče, a Gross z penalty zpečetil výsledek.

Aston Villa v Manchesteru nepotřebovala ani pět minut na to, aby po brankách Alyssona a Jacksona vedla 2:0. Stejně jako v úterním zápase Ligy mistrů proti AS Řím však domácí dvoubranková ztráta nabudila ke zlepšenému výkonu a ještě do poločasu zásluhou Fernandesovy penalty a Tielemanse vyrovnali.

Hosté si znovu vybudovali stejný náskok, když se nejprve ve 48. minutě z penalty prosadil McGinn a o pět minut později Goretzka. Rudí ďáblové se nicméně v závěru opět vzepjali a trefami střídajících Zirkzeeho s Dorguem v nastavení vybojovali alespoň bod.

Liverpool poslal do vedení ve 40. minutě Mac Allister, po přestávce zvýšil Wirtz a stejný hráč se v závěru řádné hrací doby asistencí podepsal pod gól Isaka. Domácí Crystal Palace, jenž po porážce klesl na poslední místo, už v nastavení pouze snížil z penalty.

Ode dna tabulky se odlepil Sunderland, jenž díky pokutovému kopu Enza Le Feeho porazil doma Chelsea 1:0 a zvítězil v soutěži poprvé od druhého kola. Tehdy stejným výsledkem zdolal na svém hřišti Fulham.

Čtvrteční přemožitel Sparty Bournemouth zvítězil na hřišti nováčka z Ipswiche 2:1, připsal si čtvrté ligové vítězství v řadě a po nevydařeném vstupu do soutěže vystoupal už na sedmou příčku.

Výsledky 10. kola anglické fotbalové ligy

Brighton – Brentford 2:0 (15. Gómez, 42. Gross z pen.), Crystal Palace – Liverpool 1:3 (90.+5 Nketiah z pen. – 40. Mac Allister, 54. Wirtz, 89. Isak), Ipswich – Bournemouth 1:2 (73. Clarke z pen. – 5. Evanilson, 46. vlastní Davis), Sunderland – Chelsea 1:0 (36. Le Fee z pen.), Manchester United – Aston Villa 4:4 (16. Fernandes z pen., 44. Tielemans, 90.+2 Zirkzee, 90.+6 Dorgu – 2. Alysson, 4. Jackson, 48. McGinn z pen., 53. Goretzka).

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