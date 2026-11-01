Boleslav porazila Hradec Králové 3:1, obrat v závěru řídili střídající hráči

Mladoboleslavští povzbuzeni remízou na Slavii z minulého kola začali aktivně. Ve čtvrté minutě se dostal k zakončení z úhlu před Zadražilem Kozel, byl však příliš blízko a gólman Východočechů zasáhl. Ve 12. minutě postupoval v úniku sám na branku John, ale pak minul zadní tyč.
Královéhradečtí, kteří nastoupili bez zraněného kapitána Daridy, zahrozili střelou v podání van Burena, jenže nizozemský útočník se pohyboval v ofsajdu. Další velkou šanci měli domácí v polovině úvodního dějství, Karafiát však hlavou po přímém kopu na zadní tyči minul.
Ve 38. minutě Hybš trefil v rohu vápna Kučerovu ruku a sudí Radina bez většího zaváhání nařídil penaltu. Po zásahu videorozhodčího ale svůj původní verdikt odvolal a Středočeši o pokutový kop přišli.
Mladoboleslavský brankář dvě minuty po přestávce s obtížemi zlikvidoval pokus agilního Kučery zpoza vápna. Východočeši vstoupili do druhé půle aktivněji než do té první, v 57. minutě napřáhl z voleje zpoza vápna Čvančara a Vorel vytáhl balon na roh.
Z něj už votroci udeřili. Na Horákův centr si naskočil Čihák a hlavičkou k tyči procpal míč do sítě. Navrátilec po zranění se trefil ve druhém ligovém utkání po sobě.
Po hodině hry mohl srovnat Šubert. Lídr střelecké tabulky vyslal zpoza vápna povedený technický pokus, radost z osmé branky v ligové sezoně mu ale pokazil Zadražil. Gólmani se překonávali, na opačné straně zasáhl Vorel proti van Burenově hlavičce zblízka.
Mladoboleslavský trenér Majer si pak mohl gratulovat k povedeným střídáním. V 80. minutě Karafiátovu kolmici pohotově prodloužil Hybš a střídající Buryán ranou pod břevno srovnal.
Za necelé dvě minuty domácí dokonali obrat. Buryán tentokrát přihrál Koláříkovi a ten pokusem na přední tyč propálil Zadražil, byť si hostující gólman na míč sáhl.
V 87. minutě zasadili domácí šokovanému soupeři třetí úder. Rovněž střídající Havran potáhl balon do vápna a jeho přihrávku z pravé strany zužitkoval v druhý gól v utkání i v sezoně nabíhající Buryán.
Votroci prohráli venkovní ligový zápas v Mladé Boleslavi, kde v minulosti měli domácí azyl, popáté za sebou. Vždy při tom inkasovali minimálně tři branky.