Bohemians využili proti Artisu přesilovku a prodloužili bodovou sérii

Bohemians prožívají v první lize plodné období. Po výhře nad Artisem 2:1 v dohrávce 11. kola bodovali popáté v řadě a poskočili už na sedmé místo. Brňané hráli od 20. minuty v deseti hráčích po vyloučení střelce úvodního gólu Ela Hadjiho Ndiayeho a Pražané duel otočili po trefách Jana Matouška a Davida Lischky. Zápas se v původním termínu 17. října nehrál kvůli hromadnému onemocnění v kádru Artisu.
O první vzruch se postarali domácí. Labík vyslal do brejku Glossou, ten místo střely zvolil přihrávku na Ndiayeho, který poslal míč do sítě, jenže zároveň vyletěl nahoru praporek asistenta. Dlouhé studování situace u videa však ofsajd nepotvrdilo a Artis šel do vedení. V jeho prospěch hrálo osm centimetrů.
Povzbuzený nováček mohl vedení navýšit, když Sarapatovu dělovku s námahou Frühwald zlikvidoval. Krátce poté Ndiaye v pokutovém území udeřil loktem do obličeje Obinaju a po intervenci videa jej sudí Nehasil vyloučil.
Bohemians chvíli trvalo, než si v přesilovce vytvořili převahu, chyběla jim přesnější finální fáze, a tak domácí obrana mohla veškeré náznaky střeleckých příležitostí likvidovat už v zárodcích. Klokani využili na konci úvodního poločasu svoji prakticky první šanci. Po kombinaci a přesné přihrávce Havla se v šestnáctce dostal k míči Matoušek a střelou k tyči vyrovnal.
Průběh druhého poločasu odpovídal předpokládanému scénáři. Domácí zabezpečili svoji defenzivu a snažili se o brejkové přečíslení s Glossoou na hrotu, hosté museli hledat skulinky v obraně Artisu. V 62. minutě mohl Květ po střele z hranice šestnáctky překlopit vedení na stranu Bohemians, ale Kašík vytáhl jeho střelu na roh. Stoper Lischka už poslal hlavičkou klokany do vedení.
Artis po inkasované brance ožil, mnohem více se tlačil před branku soupeře, ale do vyložených šancí se nedostal. Vršovičtí fotbalisté výhru uhájili a z Brna si v krátkém časovém rozmezí odvezli čtyři body, neboť před deseti dny na stadionu v Králově Poli remizovali 2:2 se Zbrojovkou.
Dohrávka 11. kola první fotbalové ligy
Dohrávka 11. kola první fotbalové ligy
Artis Brno – Bohemians Praha 1905 1:2 (1:1)
Branky: 7. Ndiaye – 44. J. Matoušek, 63. Lischka.
Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, Váňa – Adámková (video). ŽK: Glossoa – Havel, Květ, Lischka, Zeman. ČK: 20. Ndiaye (Artis). Diváci: 1104.
Artis: Kašík – Glossoa, Plechatý, Pojezný, Komljenovic (83. Perišič) – Labík, Boháč – Alégué (46. Harazim), Sarapata (72. Adediran), Papalelé (72. Carlén) – Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
Bohemians: Frühwald – Havel (84. Sakala), Lischka, Kadlec – Banda, Čermák, Obinaja, Javorček (38. Pilař) – Květ (69. Zeman), J. Matoušek (69. Černý) – Almási (69. Krobot). Trenér: Veselý.