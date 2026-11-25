Stačilo jen pár minut, aby Jude Bellingham v úterním zápase Ligy mistrů dodal Realu Madrid impulz, který tým potřeboval k obratu proti PSV Eindhoven. Trenér José Mourinho ho po výhře 5:1 označil za klíčového hráče a nejlepšího záložníka současnosti na světě.
Na San Bernabéu začal poprvé po deseti zápasech jen na lavičce. Ale když „Bílý balet“ po prvním poločase prohrával po penaltě Chorvata Ivana Perišiče 0:1, udělal trenér hned tři změny.
Na hřiště přišel i Bellingham a obraz hry se hlavně díky němu okamžitě změnil. Po hodině svůj skvělý výkon ozdobil parádním gólem na 2:1. Míč si zpracoval levačkou, pravou si ho nadhodil a vnějším nártem ho poslal přesně k tyči za záda bezmocného Matěje Kováře.
„Vlastně ani nevím, jak jsem to udělal. Obvykle se v takové situaci rozhlížím, komu bych mohl přihrát. Míč se ale pěkně odrazil, tak jsem si řekl, že prostě vystřelím. Byl to tedy hezký gól a důležitý, protože nám zajistil kontrolu nad zápasem,“ vrátil se k okamžiku, který přivedl tribuny do varu.
Svůj čtvrtý gól v posledních pěti zápasech za Real slavil svým už typickým způsobem s roztaženýma rukama před fanoušky, kteří napodobili jeho gesto a jako obvykle spustili chorál Beatles „Hey Jude“. Po utkání zdůraznil, jak je pro něj i pro celý Real podpora hlediště důležitá.
„První poločas byl náročný a pro fanoušky je snadné propadnout negativním pocitům. Ale když jsou naladěni pozitivně, tým hraje o tisíc procent lépe. Proto je potřebujeme v každém zápase a jen díky nim dokážeme vyhrávat,“ řekl Bellingham.
V závěru připravil ještě pátý gól pro Viníciuse Júniora a měl z něj stejnou radost jako ze své branky. „Vini čelil neférovému tlaku, ale celé mužstvo stojí za ním. Všichni jsme mu ten gól moc přáli. Mám ho rád jako fotbalistu, ale ještě víc jako člověka,“ řekl na adresu spoluhráče.
Kontroverzní brazilský útočník, který se v dresu Realu trefil poprvé od srpna po jedenácti zápasech a vlně kritiky za vyloučení. Přidal se i Kylian Mbappé, když Brazilci věnoval cenu pro nejlepšího hráče zápasu.
Za klíč k úspěchu Realu, který vyhrál v Lize mistrů i pátý zápas, Bellingham označil schopnost reagovat ve chvílích, kdy se věci nevyvíjejí podle plánu.
„Daří se nám prokazovat mentalitu typickou pro špičkové týmy. I když zrovna nehrajeme dobře, dokážeme úroveň své hry zvednout. To je to, co odlišuje ty nejlepší týmy od ostatních,“ řekl Bellingham.
Jeho přínos vyzdvihl trenér José Mourinho. „Myslel jsem si, asi mylně, že dokážeme vyhrát i bez něj. Odehrál velkolepý zápas a změnil celé utkání. Dal neuvěřitelný gól,“ řekl portugalský kouč. „Je to komplexní hráč, má kondici, techniku i čtení hry. Pro mě je bez jakýchkoli pochybností nejlepším záložníkem na světě.“
Ke chvále se po utkání připojili i spoluhráči. Portugalský záložník Bernardo Silva k jeho gólu poznamenal: „Byl to jeden z těch okamžiků, kdy si jen řeknete: Páni!“
Uruguayský kapitán Federico Valverde přidal: „Měli jsme potíže udržet míč za zády jejich záložníků, ale když přišel na hřiště Jude, vnesl do naší hry klid.“
Bellingham byl po utkání v centru pozornosti médií, ale superlativy na svou osobu odmítal. Na poznámku, že je momentálně v životní formě, odpověděl: „Myslím, že jste jen tak dobří, jako byl váš poslední výkon. Nebo spíše jaký bude ten příští. Přemýšlet o tom, jestli jsem v nejlepší formě, nebo jestli jsem nejlepší hráč na světě – to pro mě nic neznamená.“
Jeho poslední výkony znovu obrátily pozornost k individuálním oceněním, ale Bellingham uvedl, že tohle ho nemotivuje. Když přišla řeč na Zlatý míč, v němž obsadil 11. místo, řekl: „Upřímně, tohle mě vůbec nezajímá. Chci s týmem získat spoustu trofejí – vyhrát Ligu mistrů i ligový titul. Zlatý míč je záležitost pro vás novináře – vy o něm hlasujete a vytváříte tím určité napětí. Pro mě je ale důležitější, aby vyhrál tým.“
Pochvalu sklidil i za odpovědi ve španělštině. „Je to o něco lepší. Ale i teď, když mluvím s vámi, jsem trochu nervózní. V šatně je to mnohem snazší,“ zažertoval směrem k novinářům.
„Život ve Španělsku si užívám. Myslím, že pro anglické hráče je nesmírně důležité odejít do zahraničí, poznat nové věci a posunout se dál. Mně osobně to nesmírně pomohlo,“ řekl fotbalista, který Premier League nikdy neokusil. Po jedné sezoně v druholigovém Birminghamu přestoupil v 17 letech do Borussie Dortmund a od roku 2023 je doma v Madridu.