Slavia ve šlágru 16. kola první ligy udolala Ostravu po obratu 3:2 a jako jediný klub dál drží neporazitelnost v soutěži, neúplnou tabulku vede o devět bodů. Favorita poslal v úvodu do vedení Ange N'Guessan, Baník do přestávky překvapivě otočil stav góly Artúra Musáka s Davidem Plankou. Po hodině hry vyrovnal Emmanuel Ayaosi a v 84. minutě dokonal obrat tečí střídající Mikuláš Konečný. Jablonec se s Pardubicemi hodně trápil a až v závěru rozhodl Sebastian Nebyla z penalty. Plzeň měla v Brně převahu, ovšem šance si dokázala jen vypracovat, ale už ne proměnit.
Baník sahal po senzaci marně
Pražané udeřili z první vážnější akce. Po centru z pravé strany přetlačil N'Guessan v sedmé minutě na zadní tyči v souboji Frydrycha a hlavičkou se štěstím protlačil míč kousek za brankovou čáru. Francouzský obránce si připsal druhý gól za Slavii po letním příchodu z Liberce.
Baník mohl rychle odpovědět, bývalý hráč Pražanů Frydrych ale z úhlu brankáře Markoviče nepropálil a marně se dožadoval penalty po předchozím pádu ve vápně. Ve 24. minutě už Slezané srovnali. Hosté se středem pole prokombinovali do brejku, po němž si v úniku zasekl míč Musák a prostřelil Markoviče. Prosadil se ve druhém kole po sobě.
Favorit neměl žádný drtivý tlak. Ve 38. minutě se dostal do dobré palebné pozice Ayaosi, hostující obrana ale jeho střelu zblokovala. Těsně před pauzou Slezané šokovali Eden. Planka si kousek za vápnem navedl míč na střelu a přízemním pokusem k tyči v první minutě nastavení překonal Markoviče. Slávistický odchovanec skóroval v lize poprvé od května. Baník proti velkému favoritovi nečekaně vstřelil dvě branky, dosud měl přitom s 11 góly se Zlínem nejhorší ofenzivu soutěže.
Pražané po změně stran výrazně přidali. Ayaosi z velkého úhlu gólmana Budinského nezaskočil, následně ve velké šanci přestřelil, asistent rozhodčí nicméně stejně signalizoval ofsajd. Po hodině hry už domácí vyrovnali.
Nogha po přihrávce od gólmana Budinského v souboji upadl, přišel o balon a Ayaosi po Suleimanově přihrávce prostřelil hostujícího brankáře. Slezané marně reklamovali údajný útočný faul. Nigerijský křídelník se v ligové sezoně prosadil pošesté a ztrácí už jen jednu trefu na čelo tabulky kanonýrů.
Za chvíli mohl otočit stav Suleiman, jeho hlavičku ale vytáhl Budinský. Domácím chyběla obvyklá lehkost, přesto nakonec dokázali vydřít tři body. V 84. minutě vypálil za vápnem Suleiman a střídající Konečný zády velmi šťastně tečoval míč obloukem do sítě. Mladý obránce si připsal kuriózní první ligový gól v kariéře. Slavia doma v nejvyšší soutěži porazila Baník počtrnácté za sebou.
Slavia Praha – Baník Ostrava 3:2 (1:2)
Slavia Praha – Baník Ostrava 3:2 (1:2)
Branky: 7. N'Guessan, 61. Ayaosi, 84. Konečný – 24. Musák, 45.+1 Planka. Rozhodčí: Radina – Hájek, Dorotík – Kvítek (video). ŽK: Nowak – Bewene, Boula. Diváci: 17 028.
Slavia: Markovič – Holeš, Zima, N'Guessan – Isife (70. Kubiak), Kačor (70. Schranz), Sadílek, Jurásek – Ayaosi (81. Konečný), Suleiman (90. Vlček) – Nowak. Trenér: Trpišovský.
Ostrava: Budinský – Frydrych, Nogha, Míček – Bewene (46. Kmeť), Boula, Planka, Smith (59. Holzer) – Musák (74. Kohút), Kubala (89. Jurečka) – Škrkoň (59. Gilbert). Trenér: R. Skuhravý.
Převaha ano, góly ne
Hosté nastoupili oproti čtvrtečnímu duelu s Benfikou s jednou změnou v sestavě, když Pališčáka nahradil Vavro. Dostali se také do první velké možnosti k otevření skóre: v sedmé minutě Hrdina vyrazil ránu Memiče a Adu z dorážky přestřelil.
Zbrojovka po opatrnějším začátku o sobě dala vědět tvrdou střelou Vaníčka ve 14. minutě, která jen o kousek minula pravou tyč Wiegeleho brány. Převahu si udržovala Plzeň, nicméně ji přetavila pouze v delší pobyt na polovině Brna a také v několik standardních situací. Náznak její šance přišel ve 23. minutě, když Adu naservíroval Memičovi, jehož teč skončila těsně vedle brněnské branky. Nejen tato akce, ale celý průběh první půle potvrdil, že prim hrály na obou stranách obrany, které nepustily soupeřovy útočníky k nebezpečnému zakončení.
Po přestávce se jako první přihlásila o šanci Viktorka, jenže Aduův centr na malém vápně trefil Gabriel jen velmi slabě, takže Hrdina mohl míč na brankové čáře v klidu zachytit. Západočeši pak přece jen více zatlačili na ofenzivní strunu. Adu trefil po standardní situaci v 57. minutě jen boční síť, slibně se jevila individuální akce Kabonga, ke gólu však bylo stále daleko.
V 70. minutě vypálil tvrdě, jenže nepřesně Adu. Ofenzivě Plzně prospěl i příchod dvou střídajících hráčů Ladry a Višínského. Zbrojovka se koncentrovala na důslednou obranu, směrem dopředu jí toho Západočeši moc nepovolili. Výjimkou byla Danteho střela v 78. minutě, úplně první brněnská mezi tyče. V 87. minutě trefil Vavro z 20 metrů břevno brněnské branky, což byla největší šance hostí v zápase.
Zbrojovka doma v nejvyšší soutěži počtvrté po sobě nevyhrála. Plzeň nenavázala na sérii tří venkovních vítězství v lize, prohrála tam ale jediný z osmi duelů v ročníku nejvyšší soutěže a získala 15 z celkových 24 bodů.
Zbrojovka Brno – Viktoria Plzeň 0:0
Zbrojovka Brno – Viktoria Plzeň 0:0
Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Váňa – Ochotnický (video). ŽK: Pokorný (Zbrojovka). Diváci: 6278.
Zbrojovka: Hrdina – Vedral, Pokorný, Hunal (88. Juroška) – Klíma, Čavoš, Langer (88. Granečný), Dante – Vachoušek (88. Penxa), Vaníček (88. Saal) – Velich (80. Soliu). Trenér: Svědík.
Plzeň: Wiegele – Vavro, Dweh, Prebsl – Gabriel (71. Višinský), Červ (77. Pirgič), Hrošovský, Doski – Memič, Kabongo (71. Ladra) – Adu (77. Faal). Trenér: Kováč.
Pardubice byly blízko remíze
Domácím chyběl zraněný klíčový obránce Cedidla, ale po úvodní klidné čtvrthodince si začali vytvářet první šance. Kuol po individuálním průniku předložil míč Jawovi, jehož střelu obránci srazili na roh. Pavlovičovu ránu zastavil na brankové čáře stoper Krčík, z dorážky pak Okeke neprostřelil hradbu těl před sebou. Okeke měl ještě větší šanci, při níž se skvělým zákrokem blýskl gólman Neuman. Pardubický brankář zmařil také Kuolovu tutovku.
Hosté zahrozili po standardní situaci, Botosovu střelu s velkým štěstím zkrotil brankář Mihelak. V závěru prvního poločasu chyboval pardubický Hlavatý a Jawo se ocitl sám před gólmanem, ale nedokázal ani trefit branku.
Po přestávce měl velkou šanci pardubický Botos, jenže Mihelak se proti němu vytáhl. Domácí Čanturišvili šel z ostrého úhlu sám na Neumana, pardubický gólman si připsal další skvělý zákrok. O vzruch se pak starali hlavně střídající hráči. Jablonečtí slavili po trefě Aliouma, po rozboru u videa však jeho gól kvůli ofsajdu o 40 centimetrů neplatil. Kuol pak připravil tutovku Růskovi, který přestřelil. Na druhé straně trefil hostující Ouattara tyč.
Zápas v samém závěru rozhodl Kuolův průnik do šestnáctky. Krčík ho fauloval a Nebyla proměnil svou druhou penaltu v ligové sezoně, celkem má v tabulce střelců tři góly. Jablonci se podařilo ukončit sérii čtyř ligových utkání na vlastním hřišti bez výhry.
FK Jablonec – FK Pardubice 1:0 (0:0)
FK Jablonec – FK Pardubice 1:0 (0:0)
Branka: 86. Nebyla z pen. Rozhodčí: J. Beneš – Volf, A. Beneš – Adámková (video). ŽK: Kozel (trenér) – Ouattara. Diváci: 1645.
Jablonec: Mihelak – Čanturišvili, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Okeke (68. Hollý), Sedláček (90. Souček) – Kuol (90. Ahl), Nebyla, Polidar (56. Alioum) – Jawo (68. Růsek). Trenér: Kozel.
Pardubice: Neuman – Godwin, Halinský, Krčík, Boledovič – Hlavatý, Icha (71. Ouattara) – Jelínek, Botos (71. Tanko), Mahuta (60. Samuel) – Drchal (88. Smékal). Trenér: Trousil.