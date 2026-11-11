Artis v oslabení zdolal Jablonec a je ve čtvrtfinále poháru

Artis Brno otočil vývoj osmifinálového zápasu MOL Cupu a zdolal účastníka skupinové fáze Konferenční ligy z Jablonce 2:1. Severočechy poslal do vedení ve 32. minutě Filip Novák, za domácí vyrovnal ve 45. minutě Martin Pospíšil a postup Brňanům vystřelil střídající malijský útočník Issa Fomba.
Artis dohrával v deseti, poté co byl vyloučen Glossoa, ale postup do čtvrtfinále si už nenechal vzít. V součtu s ligou tak vyhrál poprvé v domácím prostředí. „Jsme nesmírně šťastni, že se nám to povedlo a prolomili to. Těší mě i to, jak jsme k postupu došli. Měli jsme spoustu gólových příležitostí, výsledek je spravedlivý a zaslouženě jdeme dál,“ řekl trenér Roman Nádvorník. Naopak jablonecký kouč Luboš Kozel byl zklamaný. „Je to neúspěch, chtěli jsme postoupit dál, ale podle průběhu utkání musím říct, že naše porážka je zasloužená,“ konstatoval.
Už dříve si postup zajistily Slavia Praha, Baník Ostrava, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Pardubice a Liberec. Vypadl naopak obhájce trofeje z Karviné či předloňský vítěz Olomouc a mezi osmi nejlepšími bude poprvé od roku 2017 chybět i pražská Sparta po prohře s Ostravou. Posledního účastníka určí dohrávka mezi Zlínem a Plzní, která je na programu 2. prosince.
První půli zápasu v Brně měl v režii nováček nejvyšší soutěže. Do velkých šancí se dostali Adediran a Alégué, ale brankáře Kukučku, který dostal šanci místo obvyklé jedničky Hanuše, nepřekonali. Účastník skupinové fáze Konferenční ligy tak udeřil prakticky z první šance: centr Čanturišviliho poslal do sítě jablonecký kapitán Novák. Artis se vyrovnání dočkal v závěru první půle, kdy trestný kop z levé strany umístil přesně do šibenice zkušený Pospíšil.
Po přestávce zahodil Artis několik vyložených šancí z kopaček Preislera, Adedirana a Pospíšila. Do vedení jej poslal krátce po svém příchodu na hřiště střídající Fomba bombou pod břevno z 12 metrů. Čtvrthodinu před koncem základní hrací doby dostal po faulu v pokutovém území Jablonce červenou kartu Glossoa, ale Artis vedení uhájil a postupem mezi osm nejlepších dosáhl největšího úspěchu své krátké historie.
Čtvrtfinále se bude hrát na jaře, finále bude v květnu hostit stadion v Hradci Králové. Celkový vítěz bude mít jistou účast minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy.
Artis Brno – Jablonec 2:1 (1:1)
Artis Brno – Jablonec 2:1 (1:1)
Branky: 45. Pospíšil, 60. Fomba – 32. Novák. Rozhodčí: Orel – Matoušek, Pfeifer – J. Beneš (video). ČK: 78. Glossoa (Artis).
Artis Brno: Stoppen – Glossoa, Plechatý, Pojezný, Preisler – Pospíšil (88. Carlén), Boháč – Alégué, Sarapata (88.Perišič), Papalelé (58. Fomba) – Adediran (79. Komljenovic). Trenér: Nádvorník.
Jablonec: Kukučka – Cedidla, Novák, Pavlovič – Čanturišvili, Souček (64. Hollý), Sedláček, Polidar (83. Chramosta) – Zorvan (83. Suchan) – Kuol (74. Ahl), Růsek (64. Jawo). Trenér: Kozel.