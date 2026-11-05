Arteta ocenil sílu Slavie. Za druhou půli se zlobil

Arsenal si z Prahy odvezl tři body, ve druhé půli ale Slavia nebyla daleko vyrovnání. Trenér londýnského klubu Mikel Arteta to po utkání přiznal a řekl, že za výkon z druhého poločasu bere plnou odpovědnost. Vyzdvihl také sílu Slavie.
„Musíte ocenit fakt, že je těžké zvítězit venku. Nám se to podařilo proti velice těžkému soupeři. Čekali jsme, že takový bude. Byly to dvě opravdu odlišné půle. V té první jsme hráli na vysoké úrovni, co se týče intenzity, kvality. Byli jsme efektivní, dali dva góly, ale mohli jsme jich dát tři, čtyři, pět. Takový rozdíl jsme si ale nevypracovali a v kabině jsme si o přestávce jasně řekli, že je před námi ještě spousta práce,“ uvedl Arteta.
Úřadující čeští mistři jsou podle něj opravdu dobří. „Nám se ve druhé půli určité věci, o nichž jsme se bavili, nevydařily, ale je férové říct, že jim se řada z nich povedla. Je to tým s neuvěřitelnou bojovností, jsou neustále stoprocentně koncentrovaní na hru a věří tomu, co dokážou na hřišti předvést. Umějí se prokousat těžkými pasážemi zápasu a počkají si na svou chvíli. Dělali nám pak obrovské problémy,“ prohlásil Arteta.
„Jakmile je necháte nadechnout, okamžitě toho využijí. Hned od začátku druhé půle jsme se hodně vzdálili našim standardům. A to ve všech ohledech, o nichž jsme se bavili. Nakonec jsme našli cestu, jak udržet náskok a vyhrát,“ konstatoval bývalý hráč Paris St. Germain, Glasgow Rangers, Evertonu či Arsenalu.
Zápas mu přinesl řadu poznatků. „Je třeba si z toho vzít obrovské poučení. Jednak z první půle a z toho, čeho jsme schopní, ale také z druhé,“ řekl Arteta, jenž v minulé sezoně dotáhl londýnský celek do finále Ligy mistrů a po 22 letech k anglickému titulu.
Arsenal je po polovině hlavní fáze „milionářské“ soutěže s 10 body třetí. „Byl to náš třetí venkovní zápas po sobě. Myslím si, že jsme jediný tým v Lize mistrů, který odehrál už třetí utkání venku a jen jedno doma. Souvisí to (rozdílné poločasy) s více faktory, ale nerad se o tom bavím. První půle byla totiž na úrovni, kterou chceme a musíme opakovat, ve druhé máme co napravovat. Beru za to plnou zodpovědnost,“ uvedl Arteta.