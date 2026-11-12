V elitní Lize A potvrdili fotbalisté Anglie roli favorita a porazili v Lize národů Chorvatsko, které ještě dokázalo vyrovnat na 1:1, ale zápas rozhodl Kane z penalty. Favorit narazil v Miláně, kde Francouzi bez některých zraněných opor, včetně Mbappého, podlehli 1:3. V Turecku slavili výhru a tři body Belgičané, kteří zvítězili 2:1.
Čerstvý držitel Zlatého míče Kane nastoupil ke 126. zápasu v anglické reprezentaci. Útočník Bayernu Mnichov skóroval i v pátém kole Ligy národů, když v 64. minutě po faulu Smolčiče na Quansaha vstřelil vítězný gól.
Po vedoucí trefě Rogerse se Chorvaté do zápasu vrátili Sučičovým gólem po necelé hodině hry, ale vyrovnaný stav vydržel jen pět minut. Před nedělním zápasem s Českem v Osijeku prohráli svěřenci trenéra Slavena Biliče počtvrté za sebou a na dvě předchozí účasti ve vyřazovací fázi Ligy národů nenavážou.
Francie bez zraněného Kyliana Mbappého prohrála v Miláně s Itálií 1:3 a přišla o první místo ve skupině A1, na které se posunul její dnešní soupeř. Hosté od 10. minuty vedli po trefě Oliseho, ale ještě v prvním poločase skóroval Francesco Esposito.
Po hodině hry neproměnil penaltu Espositův starší bratr Sebastiano, tři minuty nato už ale poslal Italy do vedení Frattesi pohotovým zakončením z voleje. V 75. minutě se k penaltě postavil tentokrát Francesco Esposito a přízemní střelou dal svůj druhý gól v utkání.
Italové budou hrát v poslední utkání ve skupině A1 o postup do čtvrtfinále s Belgičany, kteří otočili zápas v Turecku a zvítězili 2:1. O obrat se ještě během úvodní půlhodiny postarali v rozmezí tří minut De Bruyne a De Ketelaere.
Turci po poslední porážce s Itálií odvolali trenéra Vincenza Montellu, jehož místo zaujal Sergen Yalcin a jeho tým se dostal ve 20. minutě do vedení. Güler se trefil krásně z dálky z přímého kopu. Bleskové akce Belgičanů ale v následných deseti minutách rozhodly o páté porážce Turecka za sebou.
5. kolo Ligy národů:
5. kolo Ligy národů:
Skupina A1:
Izmir: Turecko – Belgie 1:2 (1:2)
Branky: 20. Güler – 27. De Bruyne, 31. De Ketelaere.
Milán: Itálie – Francie 3:1 (1:1)
Branky: 26. a 75. z pen. Esposito, 63. Frattesi – 10. Olise.
Skupina A3:
Londýn: Anglie – Chorvatsko 2:1 (1:0)
Branky: 24. Rogers, 64. Kane z pen. – 59. Sučič.
Skupina C1:
Tirana: Albánie – Finsko 2:0 (1:0)
Branky: 35. Muci, 50. Manaj. ČK: 67. Tenho (Fin.).
Serravalle: San Marino – Bělorusko 0:2 (0:2)
Branky: 13. Gomanov, 17. Koncevoj. ČK: 90.+3 Svirepa (Běl.).
Skupina C2:
Jerevan: Arménie – Kypr 1:1 (0:1)
Branky: 58. Garibjan – 9. Pikis.
Podgorica: Černá Hora – Lotyšsko 2:1 (0:0)
Branky: 70. Krstovič, 90.+1 D. Vukovič – 72. Melniks. ČK: 57. Savič (Černá Hora).