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SESTŘIHAnglie udolala Chorvaty. Francie neveze z Milána ani bod


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

V elitní Lize A potvrdili fotbalisté Anglie roli favorita a porazili v Lize národů Chorvatsko, které ještě dokázalo vyrovnat na 1:1, ale zápas rozhodl Kane z penalty. Favorit narazil v Miláně, kde Francouzi bez některých zraněných opor, včetně Mbappého, podlehli 1:3. V Turecku slavili výhru a tři body Belgičané, kteří zvítězili 2:1.

Čerstvý držitel Zlatého míče Kane nastoupil ke 126. zápasu v anglické reprezentaci. Útočník Bayernu Mnichov skóroval i v pátém kole Ligy národů, když v 64. minutě po faulu Smolčiče na Quansaha vstřelil vítězný gól.

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Sestřih utkání Anglie – Chorvatsko
Zdroj: ČT sport

Po vedoucí trefě Rogerse se Chorvaté do zápasu vrátili Sučičovým gólem po necelé hodině hry, ale vyrovnaný stav vydržel jen pět minut. Před nedělním zápasem s Českem v Osijeku prohráli svěřenci trenéra Slavena Biliče počtvrté za sebou a na dvě předchozí účasti ve vyřazovací fázi Ligy národů nenavážou.

Francie bez zraněného Kyliana Mbappého prohrála v Miláně s Itálií 1:3 a přišla o první místo ve skupině A1, na které se posunul její dnešní soupeř. Hosté od 10. minuty vedli po trefě Oliseho, ale ještě v prvním poločase skóroval Francesco Esposito.

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Sestřih utkání Itálie – Francie
Zdroj: ČT sport

Po hodině hry neproměnil penaltu Espositův starší bratr Sebastiano, tři minuty nato už ale poslal Italy do vedení Frattesi pohotovým zakončením z voleje. V 75. minutě se k penaltě postavil tentokrát Francesco Esposito a přízemní střelou dal svůj druhý gól v utkání.

Italové budou hrát v poslední utkání ve skupině A1 o postup do čtvrtfinále s Belgičany, kteří otočili zápas v Turecku a zvítězili 2:1. O obrat se ještě během úvodní půlhodiny postarali v rozmezí tří minut De Bruyne a De Ketelaere.

Turci po poslední porážce s Itálií odvolali trenéra Vincenza Montellu, jehož místo zaujal Sergen Yalcin a jeho tým se dostal ve 20. minutě do vedení. Güler se trefil krásně z dálky z přímého kopu. Bleskové akce Belgičanů ale v následných deseti minutách rozhodly o páté porážce Turecka za sebou.

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Sestřih utkání Turecko – Belgie
Zdroj: ČT sport

5. kolo Ligy národů:

Skupina A1:

Izmir: Turecko – Belgie 1:2 (1:2)
Branky: 20. Güler – 27. De Bruyne, 31. De Ketelaere.

Milán: Itálie – Francie 3:1 (1:1)
Branky: 26. a 75. z pen. Esposito, 63. Frattesi – 10. Olise.

Skupina A3:

Londýn: Anglie – Chorvatsko 2:1 (1:0)
Branky: 24. Rogers, 64. Kane z pen. – 59. Sučič.

Skupina C1:

Tirana: Albánie – Finsko 2:0 (1:0)
Branky: 35. Muci, 50. Manaj. ČK: 67. Tenho (Fin.).

Serravalle: San Marino – Bělorusko 0:2 (0:2)
Branky: 13. Gomanov, 17. Koncevoj. ČK: 90.+3 Svirepa (Běl.).

Skupina C2:

Jerevan: Arménie – Kypr 1:1 (0:1)
Branky: 58. Garibjan – 9. Pikis.

Podgorica: Černá Hora – Lotyšsko 2:1 (0:0)
Branky: 70. Krstovič, 90.+1 D. Vukovič – 72. Melniks. ČK: 57. Savič (Černá Hora).

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