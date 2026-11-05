Anderlecht s Lukášem Ambrosem v základní sestavě porazil Salcburk 2:0. Bayer Leverkusen s Patrikem Schickem ztratil první body domácí prohrou s Olympiquem Marseille 0:1. Vedení v tabulce Evropské fotbalové ligy udržela po 4. kole Benfica Lisabon díky výhře nad Lechem Poznaň 3:1. Také Ferencváros vyhrál i čtvrtý zápas, v Miláně triumfoval 2:0.
Leverkusen byl dosud nejčastěji střílejícím týmem v soutěži, ale proti Marseille klíč nenašel. Největší šanci měl Španěl Gutiérrez, po Schickově přihrávce otřel míč o břevno.
Český útočník dvanáctý gól v sezoně nepřidal. Naopak Alžířan Gújrí dotáhl sólo k vítězné brance, první, kterou Bayer v soutěži inkasoval.
Ambros vstřelil v sobotu první gól v belgické lize od letního přestupu z Górniku Zabrze, v předkolech Evropské ligy se trefil dvakrát. Ve středové řadě byl hodně u míče, rozehrával rohové kopy a dvakrát vystřelil.
Ve 20. minutě švédský obránce Augustinsson nasměroval přímý kop pod břevno a devatenáctiletý brankář Zawieschitzky vůbec nereagoval.
V závěru druhou výhru „Fialek“ za sebou zpečetil střídající Němec Winkler. Salcburk, který v prosinci přivítá Spartu, zůstal na čtyřech bodech pod hranicí postupu.
Celé české trio v Hoffenheimu skončilo během posledních dvou týdnů na marodce. Robin Hranáč si poranil koleno, Vladimír Coufal a nově také Adam Hložek mají svalová zranění. Už v sedmé minutě domácí brankář Henderson nezkrotil střelu Rakušana Prasse a míč se mu pod tělem dokutálel do sítě.
Hoffenheim prohrál všech pět dosavadních konfrontací s anglickými kluby, tentokrát sahal po vítězství, zvláště když domácí přišli o vyloučeného Whartona. Ale v nastavení Japonec Kamada prohru odvrátil.
Anglický tým má stále daleko do formy, která mu na jaře vynesla triumf v Konferenční lize. Po třech prohrách se v Premier League propadl na sestupové příčky a má nejhorší obranu v celé soutěži.
Francouzský trenér Pierre Sage je pod stále sílícím tlakem. V lednu, kdy do Londýna dorazí Sparta, podle sázkových kanceláří už nemusí být na lavičce.
Ferencváros prodloužil vítěznou šňůru na milánském San Siru. V domácí brance scházel minule vyloučený Francouz Maignan a náhradník Torriani z italské jednadvacítky sice v prvním poločase zlikvidoval pět střel, ale v 52. minutě zaváhal při odkopu a daroval Josephovi laciný gól.
Haitský útočník pak po rychlém brejku přidal ještě jeden a znovu do prázdné branky. Výsledek se už nezměnil, přestože byl hostům za úder loktem vyloučen Nigerijec Dele.
K překvapivé výhře Ferencvárose přispěli i dva hráči se zkušenostmi z české ligy Brazilec Cadu a Srb Birmančevič. Svěřenci slovenského trenéra Balázse Borbélyho od července neprohráli 21 soutěžních zápasů, prošli přes čtyři předkola a o jejich síle se přesvědčila i Plzeň.
Další přemožitel Západočechů Levski Sofia zdolal 1:0 Jagellonii Bialystok, která na Viktorii ještě čeká v lednu. Druhé vítězství pro bulharského mistra za sebou zařídil sedm minut před koncem Stojančov.
Olympique Lyon bez dlouhodobě zraněného Pavla Šulce hrál v San Sebastianu 1:1. Baskický tým, který v lednu přivítá Plzeň, v minulém kole zlomil Lilleström šesti brankami, ale tentokrát našel cestu do sítě jen Islanďan Óskarsson. Na to odpověděl kapitán hostů Tolisso, centr si ztlumil na prsou a pohotově zakončil.
Benfica prolomila obranu Lechu už v šesté minutě, kdy nadvakrát brankáře prostřelil Rafa Silva. Druhý zásah přidal po povedené sólové akci Argentinec Prestianni. Švéd Bengtsson zápas jen na chvíli zdramatizoval.
Polský mistr klesl na předposlední místo s jediným bodem a skóre 2:12. Za ním už je jen Armenia, která o první body přišla v duelu s portugalským Torreense dvěma góly v nastavení.
Union St.Gilloise prodloužil sérii bez porážky napříč soutěžemi už na 14 zápasů. Ve Vigu sice prohrával po Duránově střele, ale Švéd Zeneli dvěma brankami vývoj otočil. A kdyby proměnil penaltu, mohl slavit hattrick.
Deset gólů belgického týmu v Evropské lize má osm různých autorů. Hostům chyběl Ondřej Kričfaluši, který má poraněný kotník.
Václav Černý odehrál 83 minut při porážce Besiktase na stadionu Celticu 2:3. Hosté začali lépe, Olaitan z Beninu sice neproměnil penaltu, ale u brankářem vyraženého míče byl první a své zaváhání napravil.
Hned po svém příchodu na hřiště vyrovnal střídající Osmand a další dva góly přidal Kolumbijec Durán. Skotský tým po třech porážkách poprvé uspěl.
V Alkmaaru došlo na bratrský duel, když se domácí Peer Koopmeiners utkal se starším Teunem v dresu Juventusu Turín. Ten byl spokojenější a svému bývalému klubu dal gól.
Francouz Kolo Muani se po asistenci také sám zapsal mezi střelce. Meerdink v závěru už jen snížil a Alkmaar, který se za tři týdny představí na Letné, po dvou výhrách vyšel naprázdno.
Výsledky 4. kola Evropské ligy
Výsledky 4. kola Evropské ligy
AC Milán – Ferencváros Budapešť 0:2 (0:0)
Branky: 52. a 66. Joseph. ČK: 77. Dele (Ferencváros).
RSC Anderlecht – Salcburk 2:0 (1:0)
Branky: 20. Augustinsson, 90. Winkler.
Crystal Palace – Hoffenheim 1:1 (0:1)
Branky: 90.+1 Kamada – 7. Prass. ČK: 77. Wharton (Crystal).
Levski Sofia – Jagellonia Bialystok 1:0 (0:0)
Branka: 83. Stojančov.
NEC Nijmegen – Omonia Nikósie 3:1 (0:1)
Branky: 50. a 76. Linssen, 74. Bischoff – 23. Diony.
Real Sociedad – Olympique Lyon 1:1 (1:0)
Branky: 28. Óskarsson – 54. Tolisso.
AZ Alkmaar – Juventus Turín 1:2 (0:2)
Branky: 88. Meerdink – 19. T. Koopmeiners, 37. Kolo Muani.
Benfica Lisabon – Lech Poznaň 3:1 (1:0)
Branky: 6. R. Silva, 69. Prestianni, 90. Sudakov – 72. Bengtsson.
Celta Vigo – Union Saint-Gilloise 1:2 (1:1)
Branky: 12. P. Durán – 35. a 49. Zeneli.
Celtic Glasgow – Besiktas Istanbul 3:2 (0:0)
Branky: 79. a 87. C. Durán, 62. Osmand – 54. Olaitan, 86. Kökcü.
Hapoel Beer Ševa – OFI Kréta 0:2 (0:1)
Branky: 45.+2 Punguras, 56. Funtas.
Leverkusen – Olympique Marseille 0:1 (0:0)
Branka: 77. Gújrí.
Sturm Štýrský Hradec – Celje 2:3 (1:2)
Branky: 40. a 90.+3 Diakité – 29. a 73. Sešlar, 45. Verbič.
Sunderland – Dinamo Záhřeb 0:2 (0:2)
Branky: 23. Stojkovič, 39. Beljo.
Torreense – Ararat-Armenia 3:2 (1:1)
Branky: 13. Aguirre, 90.+3 Vázquez, 90.+5 Drammeh – 41. Muradjan, 58. Wilson. ČK: 25. Aguirre – 76. Bravim.