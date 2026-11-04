Tatran si vynutil až nájezdy, v Poháru mistryň ale nakonec končí. Vypadli i muži

Florbalistky Tatranu Střešovice se loučí s Pohárem mistryň. Pražanky končí po dramatické koncovce odvety semifinále s Kalmarsundem, v níž sice na úvodí porážku ze Švédska 0:6 odpověděly vítězstvím v základní hrací době 4:3, ale nakonec prohrály v samostatných nájezdech 2:3. Končí i jejich mužští kolegové, kterým nestačila remíza 3:3 se švédskou Storvretou.
Tatran držel s Kalmarsundem bezbrankový stav do času 14:31, kdy poslala zblízka balonek za Veroniku Novotnou Ellen Rasmussenová. Za 17 sekund vyrovnala Nikola Hermannová, která se kličkou zbavila Ellen Bäckstedtové a překonala Theu Kristine Elholtovou.
Ve 23. minutě vrátila Kalmarsundu náskok u levé tyče nepokrytá Kubečková. Ve třetí třetině vyrovnala Karolína Stůjová, hostům opět získala vedení Klubalová, ale v čase 40:31 podruhé odpověděla Stůjová. Dvě minuty před koncem běžné hrací doby při power-play otočila stav z dorážky po střele Kateřiny Seemannové kapitánka Hermannová.
Nastavení nerozhodlo, třebaže měl Tatran přesilovou hru. V rozstřelu sice vedl domácí tým díky Barboře Zamazal Huskové a Stůjové, ale pak už se prosadily jen Kalmarsund Staňková, Kubečková a Rasmussenová.
Proti favoritkám neuspěl ani švýcarský Zug s Denisou Ratajovou a Martinou Řepkovou, který po porážce ve Švédsku 2:5 prohrál doma s Thorenguppenem 0:5. Švédské mistryně z posledních šesti let ovládly Pohár mistryň v minulém ročníku i v letech 2023 a 2024. V uplynulém ročníku se na triumfech podílela gólmanka Jana Christianová, současná trenérka brankářek Střešovic.
Tatran Střešovice – FBC Kalmarund 4:4 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 3:1 – 0:0)
Tatran Střešovice – FBC Kalmarund 4:4 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 3:1 – 0:0)
Branky: 15. a 43. Hermannová, 34. a 41. Stůjová – 15. a rozhodující sam. nájezd Rasmussenová, 23. Kubečková, 38. Klubalová. Rozhodčí: Patera, Husáková (oba ČR). Vyloučení: 0:1. Bez využití. Diváci: 335. První zápas: 0:6, postoupil Kalmarsund.
Tatran končí i v Poháru mistrů
Florbalisté remizovali v odvetě semifinále Poháru mistrů doma se Storvretou 3:3 a po porážce z minulého týdne ze Švédska 2:4 v soutěži končí. Obhájce triumfu, který vyhrál i poslední tři ročníky švédské ligy, se ve finále utká s finským celkem Nokian KrP, jehož barvy hájí český útočník Adam Zubek.
Vítězství v Poháru mistrů neobhájí obránce Ondřej Němeček a forvard Filip Langer, kteří se podíleli na posledních úspěších Storvrety a v létě se vrátili do Střešovic.
Tatran sice v úvodu nevyužil přesilovou hru při vyloučení Sakariase Ulrikssona, ale v čase 8:25 jej dostal do vedení Petr Majer, který se trefil z levé strany do protějšího horního rohu branky Manse Parsjöho-Tegnéra. V závěru první patnáctiminutovky odpověděl Gabriel Kohonen, jenž překonal Lukáše Kříže střelou od levého mantinelu.
Ve 20. minutě vrátil Střešovicím náskok Matěj Havlas, který se opřel do balonku po kombinaci Tomáše Hanáka a Patrika Šebka. Za 84 sekund smazal ztrátu Pascal Smucki. Tatran potřeboval k naději na postup vyhrát v základní hrací době, ale minutu a půl před koncem při power play inkasoval. Do prázdné branky zamířil Kohonen. Sedm sekund před koncem ještě stihl vyrovnat Marek Beneš.