Čeští florbalisté budou na mistrovství světa v Tampere usilovat o čtvrtou medaili za sebou a mají ambice zaútočit na historické zlato. V pátek odcestují svěřenci trenérů Jaroslava Berky a Joonase Naavy na závěrečné soustředění do Čeladné, kde budou ladit poslední detaily. Češi se v základní skupině utkají s Německem, Švédskem a Slovenskem, přímé přenosy z celého turnaje sledujte na ČT sport, ČT2 a ČT sport Plus.
Pod Berkou a Finem Naavou, který se v dubnu posunul z pozice asistenta do rovnocenné role hlavního kouče, získali Češi stříbro v roce 2022 v Curychu a Winterthuru a bronz předloni v Malmö. Třetí byli i v roce 2021 v Helsinkách ještě pod Naavovým krajanem Petrim Kettunenem.
„Tým zraje a zkušenosti ze šampionátů, které jsme si společně prožili, jsou nějaký vklad, s kterým pracujeme. Detaily věcí, které řešíme a zaměřujeme se na ně jako na prioritu, vycházejí z top zápasů, kterými jsme si prošli. Byl to nějaký vývoj, který nešlo přeskočit,“ řekl Berka.
„Vzhledem k věku a nastavení hráčů vstupujeme do fáze, že by ty nejvyšší mety měly být jednoznačným cílem. Když jsme do tohoto projektu vstupovali, bavili jsme se primárně o nějakém pětiletém horizontu, který teď bude gradovat. Všechny věci se potkávají a ta osa je tam, kde má být,“ uvedl kouč.
Program českého týmu na florbalovém MS
Program českého týmu na florbalovém MS
6. prosince, 10:00: Německo – Česko (ČT2)
7. prosince, 19:00: Švédsko – Česko (ČT sport)
8. prosince, 15:00: Česko – Slovensko
11. prosince, 16:00 nebo 19:00: čtvrtfinále
Jeden ze dvou kapitánů Filip Langer má zato, že tým je nejsilnější za poslední roky. „Věřím, že se posouváme v dalších věcech. Začínalo to u herního projevu, přes taktické až po nějaké mentální,“ řekl.
Kapitánskou pásku si budou střídat s Ondřejem Němečkem, kterého v této roli doplnil. „Jsme s Ondrou trošku odlišní a myslím si, že máme jiné přednosti, které tým můžou posunout,“ řekl Langer.
„V podstatě se toho tolik nezměnilo. Filip už byl v nějaké vůdčí pozici v minulých letech jak výkony, tak působením v týmu. Změní se jen to, že se budeme točit v nošení kapitánské pásky. Možná si Filip odbyde nějaké kapitánské povinnosti na šampionátu místo mě, takže budu mít víc času na svůj výkon,“ prohlásil Němeček.
Po předešlých závěrečných kempech na Šumavě a v Krkonoších se tentokrát vydají florbalisté do Beskyd. „Je to hrozně důležitá součást přípravy. Vždycky nám tyto akce prospěly, hodně jsme tým ještě utužili,“ uvedl Langer.
„Nepotřebujeme tam dělat velká překvapení. Máme v plánu pětidenní intenzivní kemp, kdy budeme ladit formu, dotahovat detaily,“ řekl Berka.
„Potom máme dva tři dny volnější režim, kde se věnujeme spíš sobě. Máme režim off-line bez telefonu. Vypneme hlavu, jsme tam spolu a můžeme vyčistit ty mentální věci,“ dodal.
Kádr je kompletní i s útočníkem Filipem Formanem, jenž se zranil 26. října na hřišti Sparty a v sobotu se zařadil zpět do sestavy Varů Bohemians v utkání v Ústí nad Labem, kde hrál přes 12 minut.
„Je stoprocentně připravený zahájit soustředění. Naskočil i do zápasu, odbyl si nějaké minuty, což byla jedna z věcí, kterou jsme chtěli v posledním víkendu před soustředěním. Všechny pozitivní prognózy se naplnily,“ uvedl Berka.