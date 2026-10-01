Florbalistky Střešovic jsou v semifinále Poháru mistryň, muži z Boleslavi končí ve čtvrtfinále

Florbalistky Střešovic postoupily do semifinále Poháru mistryň, ve čtvrtfinále naopak skončily republikové šampionky Bulldogs. Do semifinále se neprobojovali ani florbalisté českého mistra Mladé Boleslavi, kteří podlehli v odvetě Thurgau.
Florbalisty Boleslavi ve čtvrtfinále Poháru mistrů vyřadil vítěz Švýcarského poháru Thurgau. Středočeši sice po porážce 4:6 ve Švýcarsku z minulého týdne doma zvítězili v základní hrací době 4:1, ale o postupu soupeře rozhodl v nastavení v 52. minutě svým druhým gólem večera Pablo Mariotti.
Thurgau doplnilo v semifinále českého vicemistra Tatran Střešovice, švédského šampiona Storvretu a finského mistra Nokian KrP s českým útočníkem Adamem Zubkem.
Mladá Boleslav se ujala vedení v čase 3:38, kdy se prosadil Šimon Stránský. Ve 13. minutě odpověděl Mariotti, ale ve druhé třetině unikli domácí do dvoubrankového náskoku díky Vojtěchu Wienerovi a opět Stránskému. Deset sekund před koncem základní hrací doby zvýšil při power-play do prázdné branky Dominik Beneš. V čase 51:47 slavili hosté po Mariottiho střele do levého horního rohu branky Lukáše Bauera.
Mladá Boleslav – Thurgau 4:2 v prodl. (1:1, 2:0, 1:0 - 0:1)
Mladá Boleslav – Thurgau 4:2 v prodl. (1:1, 2:0, 1:0 - 0:1)
Branky: 4. a 29. Š. Stránský, 22. Wiener, 45. D. Beneš – 13. a 52. Mariotti. Rozhodčí: Čížek, Laštovička (oba ČR). Bez vyloučení. Diváci: 526. První zápas: 4:6, postoupilo Thurgau.
Florbalistky Střešovic postoupily do semifinále, domácí šampionky Bulldogs vypadly
Florbalistky Tatranu Střešovice remizovaly v odvetě čtvrtfinále Poháru mistryň na hřišti švýcarských šampionek Wizards Bern Burgdorf 2:2 a díky domácí výhře 5:4 postoupily mezi nejlepší čtyři. České mistryně Bulldogs Brno se naopak loučí. Po prohře ve Švýcarsku 2:3 doma sice zvítězily v základní hrací době 5:3, ale ve 47. minutě prodloužení rozhodla o postupu Zugu v přesilové hře česká reprezentantka Denisa Ratajová.
V semifinále Tatran a Zug doplnily švédské celky Thorengruppen a Kalmarsund s českým trenérem Jakubem Nedělou a reprezentantkami Šárkou Staňkovou, Karolínou Klubalovou a Michaelou Kubečkovou.
Tatran v Biglen prohrával od 5. minuty po brance Nadie Cattaneové. Za Pražanky odpověděla 62 sekund před koncem první třetiny Linda Fuchsová. Ve 38. minutě vrátila domácím náskok v přesilové hře při vyloučení Veroniky Dubcové Dana Misteliová, ale v čase 41:45 zařídila Střešovicím postupovou remízu Michaela Mechlová.
V Brně slavil Zug s Ratajovou a Martinou Řepkovou. Bulldogs měly v čase 3:09 dvoubrankový náskok díky Lotě Najsrové a Barboře Janošové, která navíc ve 23. minutě svou druhou trefou zvýšila už na 3:0. Na snížení Isabelle Gerigové odpověděla dvěma brankami Pavlína Bačová. Stav v normální hrací době zkorigovaly Řepková po přihrávce Ratajové a Laila Edizová. V prodloužení při trestu Janošové zajistila Zugu postupovou radost Ratajová.
Výsledky odvet čtvrtfinále Poháru mistrů florbalistek
Výsledky odvet čtvrtfinále Poháru mistrů florbalistek
Bulldogs Brno – Zug United 5:4 v prodl. (2:0, 2:1, 1:2 – 0:1)
Branky: 4. a 23. Janošová, 25. a 34. Bačová, 3. Najsrová – 24. Gerigová, 39. Řepková, 45. Edizová, 47. Ratajová. Rozhodčí: Husáková, Patera (oba ČR). Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Diváci: 537. První zápas: 2:3, postoupil Zug.
Wizards Bern Burgdorf – Tatran Střešovice 2:2 (1:1, 0:0, 1:1)
Branky: 5. Cattaneová, 38. Misteliová – 14. Fuchsová, 42. Mechlová. Rozhodčí: Crivelli, Rampoldi (oba Švýc.). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 675. První zápas: 4:5, postoupily Střešovice.