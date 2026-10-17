Florbalisté uspěli v derby se Slováky, dvakrát se v přípravném utkání trefili Zubek a Havlas

Čeští florbalisté zdolali v přípravném utkání Slovensko 5:3. Po dvou gólech dali ve švýcarském Biglenu Adam Zubek a Matěj Havlas.
Slováci, které vede český trenér Radomír Mrázek s asistentem Karlem Ševčíkem, v pátek porazili Švýcary 4:3. S českým výběrem, s nímž se utkají i v základní skupině světového šampionátu, si ale připsali 14. porážku z 15 zápasů.
Úvodní dějství patřilo českému týmu. V čase 4:31 otevřel skóre Zubek, který zužitkoval přihrávku Filipa Formana.
V polovině první třetiny donutil Zubek ke ztrátě balonku Samuela Virgu a po pasu Jakuba Buršíka se zapsal mezi střelce podruhé. Ve 14. minutě využil Havlas přesilovou hru a zvýšil na 3:0.
Po 139 sekundách druhé části poprvé inkasoval i Tomáš Jurco. Po nabídce Michala Šifry za něj usměrnil balonek osamocený Richard Dluhoš.
Ve 31. minutě skóroval do odkryté branky Šifra a 117 sekund před druhou pauzou vyrovnal Michal Dudovič.
Přesně v polovině závěrečné třetiny mohl otočit stav z trestného střílení Michal Kvasnica, ale Jurca po nepodařené kličce nepřekonal.
V čase 55:21 vrátil českému týmu vedení Havlas. Výhru ještě potvrdil 51 sekund před koncem při hře Slovenska bez gólmana Mikeš Motejzík.
„Vstup do zápasu byl dobrý. Viděli jsme včerejší výsledek Slováků se Švýcary, takže jsme chtěli nastoupit ve vysokém tempu, což se podařilo. Bohužel ve druhé třetině jsme povolili a hodně nás srazil první inkasovaný gól. Slováci bránili a hráli hodně houževnatě. My jsme nedokázali tu obranu prolomit a odskočit jim ve druhé třetině,“ řekl útočník Havlas webu Českého florbalu.
„Nakonec z toho byla přetahovaná, ale jsme rádi, že jsme to zvládli. Jsme rádi za každé vítězství. Slováci sehráli dobré dvojutkání. My to musíme před zápasem ve skupině (na mistrovství světa) zanalyzovat. Dva roky jsme je neviděli, určitě tam je posun,“ dodal Havlas.
V neděli se svěřenci Jaroslava Berky a Joonase Naavy utkají ještě s domácím Švýcarskem v generálce na prosincové mistrovství světa v Tampere.
Přípravný zápas florbalistů v Biglenu (Švýcarsko):
Přípravný zápas florbalistů v Biglenu (Švýcarsko):
Česko – Slovensko 5:3 (3:0, 0:3, 2:0)
Branky a nahrávky: 5. Zubek (F. Forman), 10. Zubek (Buršík), 14. Havlas (Buršík), 56. Havlas (Langer), 60. Motejzík – 23. Dluhoš (Šifra), 31. Šifra (Gašparík), 39. Dudovič (Gašparík). Rozhodčí: J. Bühler, Y. Bühler (oba Švýc.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 104.