Florbalisté pojedou na MS v osvědčené sestavě. Tým formujeme delší dobu, říká kouč Berka

Patnáct bronzových medailistů z minulého šampionátu v roce 2024 zařadili do dvacetičlenné nominace na prosincové mistrovství světa v Tampere trenéři českých florbalistů Jaroslav Berka a Joonas Naava. Už na šestém MS se představí kapitán a obránce Ondřej Němeček a útočník Marek Beneš, naopak poprvé si na něm zahrají Jakub Buršík, Mikeš Motejzík, Šimon Stránský a Jan Zoufalý.
„Není tam moc velkých změn a překvapení. Formujeme tým delší dobu. Síla je rozložená napříč do tří formací. Jsou tam hráči, kteří mají roli náhradníků, žolíků a nějakých univerzálů, aby mohli doplnit sestavu tak, aby byla připravená na nejtěžší a nejkvalitnější zápasy. Tým navazuje na nějaký proces a na předchozí vrcholné akce – na mistrovství světa a Světové hry,“ řekl Berka.
„Máme tři formace s odlišnou identitou a různými silnými stránkami. To nám dává možnost reagovat na soupeře, průběh utkání nebo konkrétní herní situace. Naším cílem je, aby co nejvíce hráčů cítilo odpovědnost za úspěch týmu a každý přesně věděl, čím může přispět. Nechceme mít mužstvo postavené na několika lídrech, kteří musí rozhodnout každý zápas. Chceme tým, který dokáže uspět společně a v němž každý hráč zná svou úlohu,“ doplnil Naava.
Kompletní sbírku posledních tří medailí – stříbro z roku 2022 z Curychu a Winterthuru a bronzy z let 2021 z Helsinek a 2024 z Malmö – mají Němeček, Beneš, brankář Lukáš Bauer, obránci Jiří Besta, Adam Hemerka a Lukáš Punčochář a útočníci Adam Delong, Filip Forman, Matěj Havlas, Filip Langer a Josef Rýpar. S výjimkou Beneše, Besty a Formana mají všichni i bronzy ze Světových her v americkém Birminghamu (2022) a čínském Čcheng-tu (2025).
Zadák Matyáš Šindler byl u úspěchů ve Finsku a Švýcarsku. Na posledních dvou šampionátech startoval gólman Tomáš Jurco a na minulém MS debutovali bek Filip Zakonov a útočníci Tomáš Hanák a Adam Zubek, který vinou zranění odehrál jediný zápas.
Útočníky Motejzíka, Stránského a Zoufalého čeká vůbec první velká mezinárodní akce. Buršík se loni v srpnu představil na Světových hrách. Tam byli také Jurco, Zakonov, Beneš, Hanák a Zubek. V Birminghamu byli Besta, Šindler a Forman, jenž je v současné době na marodce. Zranil se v říjnovém superligovém duelu Varů Bohemians se Spartou.
„Už se dostává zpátky do procesu. Zatím jsou prognózy pozitivní. Samozřejmě máme připravenou variantu náhradníka, ale necháváme si to pro sebe,“ uvedl Berka na adresu nejproduktivnějšího hráče superligy.
Tým se dvěma kapitány
Český výběr bude mít dva kapitány: Němečka a Langera. Oběma shodně chybí jen dva starty k hranici 100 duelů v národním týmu. „Leadership je pro nás dlouhodobě velmi důležité téma. Pravidelně se mu věnujeme v rámci realizačního týmu i v diskuzích s hráči. Nechceme vedení mužstva stavět pouze na jednom nebo dvou jednotlivcích, ale přirozeně ho rozložit mezi více hráčů,“ prohlásil Naava.
Český tým vstoupí do turnaje v neděli 6. prosince duelem proti Německu. V dalších dnech se v základní skupině B utká se Švédskem a Slovenskem.
Nominace českých florbalistů na mistrovství světa v Tampere
Nominace českých florbalistů na mistrovství světa v Tampere
Brankáři: Lukáš Bauer (Mladá Boleslav), Tomáš Jurco (Linköping/Švéd.).
Obránci: Jiří Besta, Filip Zakonov, Jan Zoufalý (všichni Mladá Boleslav), Ondřej Němeček (Tatran Střešovice), Matyáš Šindler (Sparta Praha), Adam Hemerka (SC Classic/Fin.), Lukáš Punčochář (Linköping/Švéd.).
Útočníci: Marek Beneš, Tomáš Hanák, Matěj Havlas, Filip Langer (všichni Tatran Střešovice), Adam Delong, Mikeš Motejzík, Šimon Stránský (všichni Mladá Boleslav), Jakub Buršík, Filip Forman (oba Vary Bohemians), Josef Rýpar (Linköping/Švéd.), Adam Zubek (Nokian KrP/Fin.).