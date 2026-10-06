Rubín zářící pod uranovou sklovinou. Vítěze Velké pardubické čeká zbrusu nový pohár

Na vítěze letošní Velké pardubické čeká nový skleněný pohár navržený designerem Lukášem Jabůrkem. Masivní patnáctikilová trofej odkazující na sportovní i společenskou tradici Velké pardubické vznikla ve sklárně Ajeto v Lindavě.
Výsledný design poháru je inspirován slavnostní kyticí, která symbolizuje okamžik předávání vítězné trofeje. Pracuje s vrstveným sklem, ručně broušenými hranami i oblouky a vlnitými liniemi připomínajícími překážky a náročnost dostihu. V horní části je broušený motiv květiny. Rubínově červená odkazuje k identitě hlavního sponzora dostihu, žlutozelená k přírodě a dostihové trati.
„Už jen svou barevností je pohár jedinečný. Jedná se o uranovou sklovinu, která je podjímaná červeným rubínem. Uranové sklo se pro svou náročnost taví jen jednou, dvakrát do roka. Navíc ne všechny sklářské barvy drží pohromadě, často praskají, s čímž jsme měli také trochu problémy. Ale to jsme odstranili a myslím, že vznikl krásný kontrast mezi uranovou sklovinou a rubínem,“ popisuje Lukáš Jabůrek.
Vytvořit pohár pro Velkou pardubickou považoval za ohromnou výzvu, kterou přijal s nadšením. „Měl jsem volnou ruku a snažil jsem se nastínit svou představu.“
Z třiceti kilogramů na patnáct
Vzhledem k tomu, že je pohár určen právě pro Velkou pardubickou, je podle designera jeho společenská cena nevyčíslitelná. Co do materiálu a práce to mohou být stovky tisíc korun. „Ale největší cenu bude mít pro vítěze,“ nepochybuje Jabůrek.
Vyrobit pohár bylo obtížné i pro samotné skláře, na píšťale drželi třicet kilogramů skloviny. V huti trvala výroba asi hodinu, dalších pět až šest hodin ale trávila vyfoukaná trofej na brusírně, kde dostávala finální podobu, přičemž „zeštíhlila“ zhruba o polovinu na konečných patnáct kilogramů.
O novou trofej svede v neděli ve 136. Velké pardubické souboj desítka koní a jezdců.