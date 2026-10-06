Dostihy

Rubín zářící pod uranovou sklovinou. Vítěze Velké pardubické čeká zbrusu nový pohár

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před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Na vítěze letošní Velké pardubické čeká nový skleněný pohár navržený designerem Lukášem Jabůrkem. Masivní patnáctikilová trofej odkazující na sportovní i společenskou tradici Velké pardubické vznikla ve sklárně Ajeto v Lindavě.

Výsledný design poháru je inspirován slavnostní kyticí, která symbolizuje okamžik předávání vítězné trofeje. Pracuje s vrstveným sklem, ručně broušenými hranami i oblouky a vlnitými liniemi připomínajícími překážky a náročnost dostihu. V horní části je broušený motiv květiny. Rubínově červená odkazuje k identitě hlavního sponzora dostihu, žlutozelená k přírodě a dostihové trati.

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Designer Lukáš Jabůrek připravil novou trofej pro vítěze Velké pardubické
Zdroj: ČT sport

„Už jen svou barevností je pohár jedinečný. Jedná se o uranovou sklovinu, která je podjímaná červeným rubínem. Uranové sklo se pro svou náročnost taví jen jednou, dvakrát do roka. Navíc ne všechny sklářské barvy drží pohromadě, často praskají, s čímž jsme měli také trochu problémy. Ale to jsme odstranili a myslím, že vznikl krásný kontrast mezi uranovou sklovinou a rubínem,“ popisuje Lukáš Jabůrek.

Vytvořit pohár pro Velkou pardubickou považoval za ohromnou výzvu, kterou přijal s nadšením. „Měl jsem volnou ruku a snažil jsem se nastínit svou představu.“

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Nová trofej pro vítěze Velké pardubické vzniká v Lindavě
Zdroj: ČT sport

Z třiceti kilogramů na patnáct

Vzhledem k tomu, že je pohár určen právě pro Velkou pardubickou, je podle designera jeho společenská cena nevyčíslitelná. Co do materiálu a práce to mohou být stovky tisíc korun. „Ale největší cenu bude mít pro vítěze,“ nepochybuje Jabůrek.

Vyrobit pohár bylo obtížné i pro samotné skláře, na píšťale drželi třicet kilogramů skloviny. V huti trvala výroba asi hodinu, dalších pět až šest hodin ale trávila vyfoukaná trofej na brusírně, kde dostávala finální podobu, přičemž „zeštíhlila“ zhruba o polovinu na konečných patnáct kilogramů.

O novou trofej svede v neděli ve 136. Velké pardubické souboj desítka koní a jezdců.

Prohlédněte si předchozí trofeje pro vítěze Velké pardubické:

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