Dostihy

Nejméně za více než třicet let. Do 136. ročníku Velké pardubické je přihlášeno jedenáct koní


24. 9. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Do 136. ročníku Velké pardubické přihlásili majitelé jedenáct koní. Méně startujících měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993, kdy dostih běželo devět koní a dokončil ho pouze Rigoletto. Přímý přenos závodu sledujte 11. října na ČT1, ČT sport a ČT sport Plus.

Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké pardubické Godfrey (2024) a Sacamiro (2023). Trenér loňského šampiona Stumptowna Gavin Cromwell se chystá tentokrát vyslat do boje desetiletého irského hnědáka Final Orderse. Dalším zahraničním účastníkem by měl být devítiletý francouzský specialista na cross country Hard Roc de Kerser.

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Velká pardubická s vítěznými ohlasy
Zdroj: ČT sport

Přihlášeni jsou také loni druhý High In The Sky a také Čáryjape, který před rokem doběhl třetí. Doplňují je Angkor Wat, Araucarias, Dumon Roclay, Zarate a Greek Dessert.

O definitivní podobě startovního pole bude jasno ve čtvrtek 1. října, kdy se uskuteční slavnostní losování startovních čísel. Velká pardubická se poběží v neděli 11. října. Na 6900 metrů dlouhé trati se účastníci utkají o podíly z dotace pět milionů korun.

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